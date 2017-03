TESTBILD Hotelketten-Test: Multiresistente Keime in acht von zehn Hotelzimmern (FOTO)

Hamburg (ots) -Zehn Hotelketten im Test / Multiresistente Staphylokokken in achtvon zehn Hotelzimmern / Auch Websites überprüft: Keine verstecktenKostenfallen bei Online-BuchungenRund 448 Millionen Übernachtungen in deutschen Hotels undähnlichen Betrieben zählte das Statistische Bundesamt 2016 - einRekordwert. Einen großen Anteil daran haben Hotelketten, die in fastjeder großen deutschen Stadt zu finden sind. Doch wie gut ist dasAngebot wirklich? Für die neueste Ausgabe 2/2017 (EVT: 3.3.2017) hatTESTBILD zehn Hotelketten getestet. Im Praxistest überprüften dieExperten zusammen mit dem unabhängigen Analyselabor PCR-Lab je einZimmer in Berliner Häusern exemplarisch auf Service, Sauberkeit undGesundheit. Beim Thema Gesundheit sind die Ergebnisse alarmierend:Acht von zehn Zimmern sind mit einer außergewöhnlich hohenKonzentration an multiresistenten Staphylokokken belastet. DieserKrankheitserreger, auch als "Krankenhauskeim" bekannt, ist gegenviele Antibiotika immun. "Die meisten Staphylokokken gab es bei MotelOne. Nicht fündig wurden die Tester nur bei B&B Hotels und Ibis",sagt TESTBILD-Redakteur Jan Bruns.Es scheint, als hätten die Prüfer in ein Wespennest gestochen:Denn obwohl sie nur jeweils ein einziges Zimmer jeder Hotelkette aufSauberkeit und Hygiene prüften, bezeichneten die Mikrobiologen desLabors die Ergebnisse als "besorgniserregend": Pro Zimmeranalysierten die Experten je drei Wischproben von derTV-Fernbedienung, der WC-Brille und der Türklinke von innen. In 24von 30 Fällen fanden sie den Keim Staphylococcus aureus, der in 18Fällen Multiresistenzen aufwies. Besonders kritisch ist derKrankheitserreger für Kinder, ältere Menschen oder Personen mit einemgeschwächten Immunsystem. Aber: "Auch für erwachsene Personen miteiner stabilen gesundheitlichen Verfassung kann von resistentenKeimen eine gewisse Gefahr ausgehen", so Mikrobiologe undPDR-Lab-Geschäftsführer Dr. Georg Kaim.Die gute Nachricht: Die Online-Portale der Hotelketten schnittenim Test besser ab. Auf keiner Seite warteten versteckte Kostenfallen.Insgesamt sichert sich B&B hier mit vergleichsweise günstigenZimmerangeboten, einer übersichtlichen Seite sowie einfachen undtransparenten Buchungsabläufen den Testsieg. Die schlechterplatzierten Kandidaten stolpern mit ihrem Online-Auftritt vor allemüber eine potenzielle Sicherheitslücke bei der Datenübertragung. BeiMercure gibt es zudem viele unwirksame und kundenunfreundlicheKlauseln, Stornierung und Umbuchung sind kompliziert - letzter Platz.TESTBILD hat folgende Hotelketten getestet:B&B Hotels, Best Western, Ibis, Intercityhotels, Leonardo,Maritim, Mercure, Motel One, NH Hotels und RamadaSo wurde getestet:Praxistest: TESTBILD quartierte sich Mitte Januar 2017 für je eineNacht in einem Berliner Hotel der Testkandidaten ein. Der dreiteiligePraxistest widmete sich den Bereichen Ambiente, Sauberkeit undHygiene. Für den Hygienetest beauftragte TESTBILD das unabhängigemikrobiologische Analyselabor PCR-Lab. Da es sich bei dem Praxistestnur um Stichproben handelte, flossen die Ergebnisse nicht in dieTestnote mit ein.Online-Check: Im zweiten Schritt überprüfte TESTBILD, wie gutKunden auf den Websites der Hotelketten Infos zu Preisen,Verfügbarkeit und Ausstattung finden sowie Zimmerbuchungendurchführen und verwalten können.Den vollständigen Test lesen Sie in der aktuellen Ausgabe vonTESTBILD, die ab 3. März 2017 für drei Euro im Handel erhältlich ist.TESTBILD im Internet: www.testbild.de.Abdruck mit Quellenangabe "TESTBILD" honorarfrei / BildrechteTESTBILDÜber TESTBILD:TESTBILD ist Deutschlands erstes Magazin mit einer Mischung ausprofessionellen Testergebnissen und geprüften Kunden-Rezensionen zuaktuellen Produkten in wechselnden Kategorien, u. a. zum ThemaLifestyle, Shopping, Technik, Familie, Auto, Gesundheit undGeld/Recht.Pressekontakt:Redaktion TESTBILDJan BrunsTelefon: (040) 347 29 185AgenturKatharina KrimmerJohn Warning Corporate Communications GmbHTelefon: (040) 533 088 78E-Mail: k.krimmer@johnwarning.deOriginal-Content von: Verlagsgruppe Auto, Computer & Sport, übermittelt durch news aktuell