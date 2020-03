TESLA überholt sie alle!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla schießt heute regelrecht nach oben. Nachdem die Aktie gestern im späten Handel schon zulegen konnte, setzt sich die Erfolgsgeschichte heute fort. Im Xetra-Handel steht ein Plus von 8,5% in den Büchern. Hier kostet das Papier heute 692,50 Euro. Für Anleger, die direkt investiert sind, liegt das Plus an der Nasdaq immerhin bei 3,6%.

Nach dem Wochenminus von 15% kann sich Tesla damit wieder sichtbar erholen. Doch reicht das, um endgültig in die Spur zurückzufinden? Das darf zumindest mit einem kleinen Fragezeichen versehen werden. Sicherlich lässt sich langfristig mit Tesla eine ordentliche Rendite erzielen, aber den Turbo zünden schon seit einiger Zeit Wasserstoffaktien.

Nel ASA, Ballard Power & Co. konnten die Kursentwicklung von Tesla in den vergangenen Monaten überzeugend in den Schatten stellen. Natürlich etwas spekulativer, dafür aber deutlich profitabler.