TERRITORY feiert 20 Jahre Lufthansa Magazin / Fünf Cover für das Lufthansa Magazin: Zum 20. Geburtstag kreieren Grafik-Stars aus fünf Kontinenten künstlerische Titel für die Jubiläums-Ausgabe (FOTO)

Hamburg (ots) -Zur Feier des 20-jährigen Jubiläums haben fünf Illustratoren ausfünf Kontinenten ein individuelles Titelbild für die Oktober-Ausgabedes Lufthansa Magazins entworfen - mit dabei sind auch derinternational gefeierte deutsche Grafik-Star Christoph Niemann, derregelmäßig Cover für The New Yorker und das New York Times Magazinegestaltet, und das für seine knalligen Farben bekannte Duo Craig &Karl (New York/London). Ein weiteres Highlight der Jubiläums-Ausgabe:In der Mitte findet sich ein Altarfalz mit allen 248 Covern dervergangenen 20 Jahre.Bereits seit 1998 reisen Reporter für das Lufthansa Magazin um dieWelt, suchen unter Wasser, auf dem Land und über den Wolken nachgroßen Abenteuern und erzählen jeden Monat ihre packendenGeschichten. "Unser Antrieb ist es, ein interkultureller Botschafterzu sein, der die Welt durch die Brille einer Weltmarke betrachtet underzählt", sagt Adrian Pickshaus, seit 2014 Chefredakteur derLufthansa Medienfamilie.Benita Struve, Leiterin Marketing Kommunikation von Lufthansa:"Das Lufthansa Magazin inspiriert seit 20 Jahren unsere Gäste, dieWelt zu erkunden. Es unterstützt den Ansatz, Reisen als Bereicherungund persönliche Erfahrung zu erleben und nicht als Transport von Anach B. Jedes Reiseerlebnis, ob geschäftlich oder privat, wertet denAlltag auf. Das Bejahende - die "Say Yes to the World"-Haltung wirdhautnah und spannend erzählt.""Mit dem Kunden Lufthansa verbindet uns seit vielen Jahren eineintensive Zusammenarbeit. Wir sind mit einem Bordmagazin gestartet,und inzwischen haben wir gemeinsam eine ganze Medienfamilieentwickelt. Unsere Publikationen sind ein fester Bestandteil derMedienlandschaft, haben hervorragende Nutzungswerte und einen enormhohen Bekanntheitsgrad. Wir sind sehr dankbar für diese fruchtbarePartnerschaft", sagt Sandra Harzer-Kux, Executive Board Member vonTERRITORY.Über TERRITORYTERRITORY ist die Agentur für Markeninhalte. Rund 1.000Mitarbeiter arbeiten mit Leidenschaft und Überzeugung daran, fürUnternehmen und ihre Marken inhaltliche Territorien zu definieren,diese kontinuierlich mit Inhalten, Aktionen und Services zu belebenund so Relevanz und Aufmerksamkeit zu erzielen. Wir sind überall da,wo Content entscheidenden Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat,der beste Partner. Als Content-Kreations-Haus, Influencer-, Social-und Digital-Marketing-Spezialist, Mediaagentur, Vermarkter,Handelsexperte, Employer-Branding-Berater und Plattformbetreiber. Wirnennen das "Content to Results".Pressekontakt:Anh Nguyena.nguyen@cocodibu.deTELEFON +49 (0) 89 | 46 133 46-12Original-Content von: TERRITORY, übermittelt durch news aktuell