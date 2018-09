Hamburg (ots) - Kolle Rebbe und TERRITORY, Gründer undGesellschafter von Honey, ordnen die Anteilsverhältnisse neu:TERRITORY erhöht seinen Anteil an Honey von 50 auf jetzt 80 Prozent.Honey nimmt im TERRITORY Universum inzwischen eine wichtigereRolle ein als in der Gründungsphase und rundet das Angebot auch inRichtung kreative Markenführung konsequent ab. Das redaktionelleLeistungsportfolio und internationale Netzwerk von TERRITORY ist fürHoney ein wichtiger Motor für die Positionierung der Agentur.Diese große Nähe und Verbundenheit spiegelt sich jetzt auch in derAnteilsstruktur wieder.Honey wird weiter unabhängig im Bereich Content Campaigning amMarkt agieren. Kolle Rebbe bleibt Gesellschafter und wird auchkünftig unterstützen und so die Entwicklung von Honey mitgestalten.Mit Stefan Setzkorn steht seit 2017 ein Mann mit langjährigerErfahrung in der kreativen und strategischen Markenführung und imAgenturmanagement am Steuerrad der Agentur. Aktuell arbeitet Honeyfür Kunden wie Bosch, Deutsche Bank (Palais Populaire), Carlsberg,Ferrero, Lemonaid.Über TERRITORYTERRITORY ist die Agentur für Markeninhalte. Rund 1.000Mitarbeiter arbeiten mit Leidenschaft und Überzeugung daran, fürUnternehmen und ihre Marken inhaltliche Territorien zu definieren,diese kontinuierlich mit Inhalten, Aktionen und Services zu belebenund so Relevanz und Aufmerksamkeit zu erzielen. Wir sind überall da,wo Content entscheidenden Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat,der beste Partner. Als Content-Kreations-Haus, Influencer-, Social-und Digital-Marketing-Spezialist, Mediaagentur, Vermarkter,Handelsexperte, Employer-Branding-Berater und Plattformbetreiber. Wirnennen das "Content to Results".Pressekontakt:Anh Nguyena.nguyen@cocodibu.deTELEFON +49 (0) 89 46 133 / 46 -12Original-Content von: TERRITORY, übermittelt durch news aktuell