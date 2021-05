TERMINHINWEIS / EINLADUNG: Pressekonferenz zu den Gefahren des geplanten Tabaksteuermodernisierungsgesetzes: / BDZ und BVTE warnen vor der Entstehung neuer Schwarzmärkte

Berlin (ots) - Der BDZ Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft und der Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE) laden zu einer gemeinsamen virtuellen Pressekonferenz ein:Dienstag, 11. Mai 2021von 10.00 - 10.30 Uhrvirtuell per Microsoft Teams unter dem Link (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_NDlmODQ1OGYtNzBkMS00YTZkLTkyNjQtNDMwYTg3ZTMwYmYy%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22883169ba-bb0d-43a4-8ea7-14292b152e6d%22%2C%22Oid%22%3A%22034670ba-2391-430c-9c6f-0792875fd2eb%22%7D)Anlass der Pressekonferenz ist der Gesetzentwurf des Tabaksteuermodernisierungsgesetzes, zu dessen AuswirkungenThomas Liebel, stellvertretender Bundesvorsitzender des BDZ, sowieJan Mücke, Hauptgeschäftsführer des BVTE,informieren werden und für Fragen zur Verfügung stehen.Der Entwurf für ein Tabaksteuermodernisierungsgesetz sieht erstmals vor, nicht nur klassische Tabakprodukte zu besteuern, sondern auch für E-Zigaretten eine drastische Nikotinsteuer einzuführen. Auch sollen die neuartigen Tabakerhitzer mit einem Aufschlag wie Zigaretten besteuert werden. BDZ und BVTE warnen eindringlich vor der Entstehung neuer Schwarzmärkte in Folge des neuen Gesetzes.Die Bekämpfung des Tabakwarenschmuggels und der illegalen Herstellung von Tabakerzeugnissen obliegt allein der Zollverwaltung, Ermittlungen werden durch den Zollfahndungsdienst geführt. Die Kontroll- und Fahndungseinheiten des Zolls sind nach Ansicht des BDZ aufgrund ihrer personellen und materiellen Ausstattung nur noch bedingt in der Lage, die illegale Einfuhr von Zigaretten und Tabakerzeugnissen sowie der nach dem Gesetzesvorhaben vorgesehenen Steuergegenstände von erhitztem Tabak und E-Zigaretten effektiv zu bekämpfen.Im letzten Jahr hat die deutsche Zollverwaltung 105 Mio. geschmuggelte Zigaretten sichergestellt. Das sind 75% mehr Schmuggelzigaretten als im Vorjahr 2019, in dem der Zoll 60 Mio. Zigaretten konfiszieren konnte. Dies geht aus der kürzlich veröffentlichten Zollbilanz 2020 hervor.Pressekontakt:Ansprechpartner für Rückfragen:Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE)Jan MückeHauptgeschäftsführerUnter den Linden 4210117 BerlinTel. +49 30 814 59 36-52/ +49 151 180 422 35Fax +49 30 814 59 36-51presse@bvte.dewww.bvte.deOriginal-Content von: Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE), übermittelt durch news aktuell