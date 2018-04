TERMINERINNERUNG Pressekonferenz der Bundesärztekammer am Donnerstag, 19. April 2018 in Berlin

Berlin (ots) - Liebe Kolleginnen und Kollegen,die Neuorganisation der Notfallversorgung, die Bekämpfung desFachkräftemangels und die Entwicklung von Digitalisierungsstrategiensind nur einige der Herausforderungen, vor denen unserGesundheitswesen steht. Vor diesem Hintergrund wird der 121. DeutscheÄrztetag, der vom 08. bis zum 11. Mai 2018 in Erfurt zusammenkommt,die gesundheitspolitische Agenda der neuen Bundesregierung auf ihrePraxistauglichkeit hin abklopfen, weiteren Reformbedarf für dasGesundheitswesen benennen und eigene Vorschläge zur Bewältigung deranstehenden Aufgaben erarbeiten.Neben gesundheitspolitischen Themen wird der Ärztetag weiterewichtige Fragen der gesundheitlichen Versorgung in den Blick nehmen.Dazu zählen die Möglichkeiten und Grenzen ausschließlicher ärztlicherFernbehandlung sowie ärztliche Versorgungskonzepte im Bereich derDiagnostik, Therapie und Prävention von psychischen Erkrankungen.Ebenfalls auf der Agenda stehen wichtige innerärztliche Themen wiedie Novellierung der (Muster-)Weiterbildungsordnung sowie die Novelleder Gebührenordnung für Ärzte.Wir laden Sie herzlich ein, diese und weitere aktuellegesundheitspolitische Themen mit uns zu diskutieren auf unsererPressekonferenzam: Donnerstag, 19. April 2018 um: 10:00 Uhr Ort: HotelAlbrechtshof Raum "Jochen Klepper" Albrechtstr. 8 10117Berlin-MitteAls Gesprächspartner wird Ihnen Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery,Präsident der Bundesärztekammer, zur Verfügung stehen.Bitte teilen Sie uns per E-Mail (presse@baek.de) mit, ob Ihneneine Teilnahme an unserer Pressekonferenz möglich ist.Pressekontakt:BundesärztekammerStabsbereich Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel. 030-400456700Fax. 030-400456707presse@baek.dewww.baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuell