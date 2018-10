Berlin (ots) - Liebe Kolleginnen und Kollegen,welche Fortschritte hat die Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS)in den vergangenen Jahren gemacht? Welche weiteren Maßnahmen sind indiesem Bereich erforderlich, welche Hindernisse müssen überwundenwerden? Diese und weitere Fragen diskutieren Experten auf dem "5.Deutschen Kongress für Patientensicherheit bei medikamentöserTherapie" der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft(AkdÄ), gefördert vom Bundesministerium für Gesundheit, am 18. und19. Oktober 2018 in Berlin.Der Kongress ist die zentrale Plattform in Deutschland für denAustausch zwischen Ärzten, Apothekern, Patienten und den Entscheidernim Gesundheitswesen in Fragen der Arzneimitteltherapiesicherheit. Sowird seit dem 1. Deutschen Kongress für Patientensicherheit beimedikamentöser Therapie im Jahr 2005 zunehmend thematisiert, wiePatienten vor vermeidbaren Schäden durch die Arzneimitteltherapiegeschützt werden können. Problembewusstsein und Problemverständnishaben sich seither weiterentwickelt, Strategien und Maß-nahmen zurRisikokontrolle wurden punktuell oder - wie der bundeseinheitli-cheMedikationsplan - flächendeckend implementiert. Seit 2008 haben dieAk-tionspläne zur Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit inDeutschland des Bundesministeriums für Gesundheit Maßnahmen zurVerbesserung der AMTS bewirkt.Themen des Kongresses sind neben dem Aktionsplan unter anderem dieinter-professionelle Zusammenarbeit der Gesundheitsberufe,Erfahrungen mit und Weiterentwicklung des bundeseinheitlichenMedikationsplans, Nebenwirkun-gen durch Medikationsfehler, Aspektedes Medikationsmanagements, Fragen des Entlassmanagements, AMTS inder Pädiatrie, der Geriatrie und in Therapieleitlinien sowiewissenschaftliche Forschungsvorhaben zur AMTS im Rahmen desInnovationsfonds.Wir würden uns freuen, Sie auf der Pressekonferenz begrüßen zudürfen: am 18. Oktober 2018 um 12:30 Uhr imLangenbeck-Virchow-Haus Werner Körte-RaumLuisenstraße 58/59 10117 BerlinAls Gesprächspartner werden Ihnen zur Verfügung stehen:Prof. Dr. Daniel GrandtKongresspräsident, Vorstandsmitglied der Arzneimittelkommissionder deutschen ÄrzteschaftThomas MüllerLeiter der Abteilung 1 Arzneimittel/Medizinprodukte imBundesministerium für GesundheitDr. Stephan HofmeisterStellvertretender Vorstandsvorsitzender der KassenärztlichenBundesvereinigungHannelore LoskillVorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschenmit Behinderung, chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen.Nähere Informationen zum Ablauf des Kongresses entnehmen Sie bitteder Internetseite www.patientensicherheit2018.de.Bitte teilen Sie uns auf dem beiliegenden Antwortschreiben oderper E-Mail (presse@baek.de) mit, ob Ihnen eine Teilnahme an demKongress, bzw. an der Pressekonferenz, möglich ist.Mit freundlichen GrüßenSamir RabbataPressekontakt:BundesärztekammerStabsbereich Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel. 030-400456700Fax. 030-400456707presse@baek.dewww.baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuell