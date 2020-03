Weitere Suchergebnisse zu "OMV":

Wien (ots) - Die OMV wird die Präsentation zu ? Ausbau des Fernwärme HubsSchwechat-industrielle Abwärme wird zu umweltfreundlicher Fernwärme? am 16. Märzin Wien um 10:00 CET live übertragen.Die Präsentation wird in deutscher Sprache gehalten.Webcast mit Simultandolmetschung in englischer Sprache:http://omv-streaming.com/omv/2020-03-16/Link zum APA-OTS Pressroom der OMV AG:http://www.ots.at/pressemappe/145/omv-aktiengesellschaftPressekontakt:OMV Public RelationsTel.: +43 1 404402 21357E-Mail:public.relations@omv.com (mailto:public.relations@omv.com)Weiteres Material: www.presseportal.de(https://www.presseportal.de/pm/25311/4540883)OTS: OMV AktiengesellschaftISIN: AT0000743059Original-Content von: OMV Aktiengesellschaft, übermittelt durch news aktuell