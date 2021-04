TERMINAVISO: In Kürze Live-Webcast zu den Ergebnissen Jänner - März 2021

Wien (ots) - Die OMV lädt Sie ein, die Präsentation der Ergebnisse Jänner – März 2021 via einem Live-Webcast für Journalistinnen und Journalisten zu verfolgen. Die Ergebnisse werden von Rainer Seele, OMV Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor, präsentiert.Datum: Donnerstag, 29. April 2021Zeit: 10:00 Uhr (MESZ)Den Live-Webcast können Sie unter diesemLink (https://www.omv.news/l6XLZqocyr1mRgslNJP)mitverfolgen.Die Präsentation wird in englischer Sprache gehalten.Sie können Ihre Fragen während der Live-Übertragung direkt unter demselben Link (https://www.omv.news/l6XLZqocyr1mRgslNJP) stellen, indem Sie Name und Medium angeben. Füllen Sie einfach alle Pflichtfelder aus und senden Sie Ihre Fragen.Eine Aufzeichnung des Webcasts wird etwas später am selben Tag auf der OMV Homepage abrufbar sein.Pressekontakt:OMV Public RelationsTel.: +43 1 404402 21357E-Mail: public.relations@omv.comOriginal-Content von: OMV Aktiengesellschaft, übermittelt durch news aktuell