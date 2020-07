TERMINAVISO: In Kürze Live-Übertragung der 28. ordentlichen Hauptversammlung der voestalpine AG am 1.7.2020 um 10.00 CEST

Weitere Suchergebnisse zu "Voestalpine":

Linz (ots) - voestalpine AG lädt zur 28. ordentlichen Hauptversammlung, die ausschließlich virtuell abgehalten wird.- Datum: Mittwoch 01.07.2020 - Uhrzeit: 10:00 Uhr MESZ - Webcast: http://streaming.voestalpine.com/Der voestalpine-KonzernDie voestalpine ist ein in seinen Geschäftsbereichen weltweit führender Stahl- und Technologiekonzern mit kombinierter Werkstoff- und Verarbeitungskompetenz. Die global tätige Unternehmensgruppe verfügt über rund 500 Konzerngesellschaften und -standorte in mehr als 50 Ländern auf allen fünf Kontinenten. Sie notiert seit 1995 an der Wiener Börse. Mit ihren qualitativ höchstwertigen Produkt- und Systemlösungen zählt sie zu den führenden Partnern der Automobil- und Hausgeräteindustrie sowie der Luftfahrt- und Öl- & Gasindustrie und ist darüber hinaus Weltmarktführer bei Bahninfrastruktursystemen, bei Werkzeugstahl und Spezialprofilen. Die voestalpine bekennt sich zu den globalen Klimazielen und arbeitet intensiv an Technologien zur Dekarbonisierung und langfristigen Reduktion ihrer CO2-Emissionen. Im Geschäftsjahr 2019/20 erzielte der Konzern bei einem Umsatz von 12,7 Milliarden Euro ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 1,2 Milliarden Euro und beschäftigte weltweit rund 49.000 Mitarbeiter.Link zum APA-OTS Pressroom der voestalpine AG:http://www.ots.at/pressemappe/2054/voestalpine-agPressekontakt:voestalpine AGPeter FleischerHead of Investor Relationsvoestalpine-Straße 1, 4020 LinzTel.: +43/50304/15-9949 mailto:IR@voestalpine.comhttp://www.voestalpine.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/60326/4639375OTS: voestalpine AGISIN: AT0000937503Original-Content von: voestalpine AG, übermittelt durch news aktuell