TEN Entertainment: Lohnt sich die Aufruhr?

TEN Entertainment, ein Unternehmen aus dem Markt "Freizeiteinrichtungen", notiert aktuell (Stand 19:08 Uhr) mit 311.33 GBP sehr stark im Minus (-2.71 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Wie TEN Entertainment derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für TEN Entertainment beträgt bezogen auf das Kursniveau 3,53 Prozent und liegt mit 0,67 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (2,86) für diese Aktie. TEN Entertainment bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die TEN Entertainment-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 2 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Alles in allem erhält TEN Entertainment eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Sentiment und Buzz: TEN Entertainment lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für TEN Entertainment in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".