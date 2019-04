Auf der Berliner Messe "Bus2Bus" wurden Busse vom Modell "HD 13"der Firma TEMSA - ein Unternehmen, das das knapp 15.000 Fahrzeuge in66 Länder weltweit verkauft hat - ausgestellt. Andreas Scheuer,Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur in Deutschland,besuchte die Messe und nahm den Langstreckenbus vom Modell "HD 13"der Firma TEMSA, gemeinsam mit seinen Begleitern, genau unter dieLupe.Adana, Türkei (ots/PRNewswire) - Mit über 50 Jahren Erfahrung alseine der weltweit führenden Automobilmarken im Bereich Busse undMidibusse baut TEMSA seine Position auf dem deutschen Markt weiteraus.Vor kurzem wurde der Langstreckenbus "HD 13" von TEMSA auf derMesse "Bus2Bus" in Berlin vorgestellt. Der Bundesminister für Verkehrund digitale Infrastruktur, Andreas Scheuer, hat sich anlässlichseines Messebesuchs das Modell "HD 13" genau angesehen, das auf derMesse "Bus2Bus" in Gegenwart zahlreicher Pressevertreter undBranchenführer ausgestellt wurde. Scheuer äußerte sich zudemgegenüber der Presse und gab direkt am Ausstellungsstand einInterview.Grün, wirtschaftlich und leistungsstark: "HD 13"Während der HD 13 von TEMSA durch seinen erschwinglichen Preis,seine umweltfreundliche Bilanz und die technologischen Eigenschaftenhervorsticht, bringt das Modell zudem durch seinen leistungsstarkenund dennoch sparsamen DAF MX-11-Motor 435 PS, bei einem maximalenDrehmoment von 2.100 Nm, auf die Straße.Der Bus bietet standardmäßig Wi-Fi und USB-Ports und seinenFahrgästen somit schnelles Internet.Allein in Frankreich sind über 5.000 Busse der Firma TEMSA auf denStraßen unterwegsMit mehr als 10.000 exportierten Fahrzeugen in 66 Länder hat dasUnternehmen allein nach Frankreich 5.000 Fahrzeuge verkauft. In denfür TEMSA wichtigen europäischen Märkten Deutschland, Großbritannien,Italien, Österreich, Schweden, Litauen und Benelux ist dasUnternehmen bereits operativ vertreten und arbeitet somit umfassendam Ausbau des Marktanteils in den USA.An den Produktionsstätten in Adana produziert TEMSA jährlich11.500 Fahrzeuge - 4.000 Busse/Midibusse und 7.500 Kleinlaster.(Foto: https://mma.prnewswire.com/media/846059/TEMSA_HD13_1.jpg)(Foto: https://mma.prnewswire.com/media/846060/TEMSA_HD13_2.jpg)Pressekontakt:Osman Kurtosman.kurt@ogilvy.com+90-535-979-5591Original-Content von: TEMSA, übermittelt durch news aktuell