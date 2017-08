TELUS International übernimmt Voxpro

Neue globale Partnerschaft verstärkt einzigartigesCustomer-Experience-Angebot für schnell wachsende Marken in denBereichen Technologie, Tourismus und GesundheitswesenToronto und Cork, Irland (ots/PRNewswire) - TELUS International(https://www.telusinternational.com/), ein führender globalerBusiness Process Outsourcing (BPO)-Anbieter, hat heute dieAkquisition von Voxpro (http://voxprogroup.com/), einem Dienstleisterfür hervorragende Kundenerlebnis, technische Betreuung undVertriebsaktivitätslösungen mit Standorten in den USA, Irland,Rumänien und auf den Philippinen bekanntgegeben.Mit der Betreuung von weltweiten Innovatoren und Anbieterndisruptiver Technologien, die in ihrer Weiterentwicklung unterstütztwurden und damit heute zu den renommiertesten globalen Markengehören, kann das nun unter dem Namen "Voxpro - powered by TELUSInternational" agierende Unternehmen mit Sitz in Irland auf einedynamische Erfolgsgeschichte zurückblicken. Dank der zielgerichtetengeteilten und auch gemeinsamen Kundenbetreuungsressourcen von Voxproerhöhen sich die Diversität und Flexibilität von TELUS Internationalbei der Abdeckung der Bedürfnisse von Disruptoren im Markt.Durch die Standorte in Folsom, Kalifornien und Athens, Georgiawird die Präsenz von TELUS International in den USA verstärkt unddamit das Angebot an den Küsten für bestehende und künftige Kundenerweitert. Die soliden europäischen Aktivitäten von Voxpro werdenzudem durch neue Kundendienstzentren in Irland ergänzt, währendgleichzeitig die Präsenz von TELUS International auf Bukarest,Rumänien und Manila, Philippinen ausgeweitet wird. Auch TELUSInternational bringt eine solide globale Infrastruktur mitlangjährigen Erfahrungen im Bereich Customer Experience Innovationfür führende globale Marken, einschließlich einer herausragendenOmni-Channel-Betreuung, Cloud-Kontaktstelle und Analytik, mit, um dasbisherige beeindruckende Wachstum und den Erfolg von Voxpro weitervoranzutreiben."Dies ist eine Partnerschaft zwischen gleichgesinntenOrganisationen, deren Fokus auf der Bereitstellung vonMarkenerlebnissen auf dem höchsten Niveau für unsere Kunden und derenKunden liegt", so Jeffrey Puritt, Präsident und CEO von TELUSInternational. "Gemeinsam können wir dem Markt ein wirklichdifferenziertes Angebot bieten, das darauf ausgerichtet ist, denAnsprüchen unserer schnell wachsenden Partner an mehr Standorte,flexible und agile Betreuungsstrukturen und ein höchst engagiertes,mehrsprachiges Team, das sich einem herausragenden Kundendienstverschrieben hat, Rechnung zu tragen."Rund 2.700 Mitarbeiter von Voxpro, einschließlich desVoxpro-Führungsteams, werden sich der TELUS International Familieanschließen, sodass sich die Mitarbeiterbasis damit auf weltweitknapp 28.000 Teammitglieder, die Kunden in mehr als 35 Sprachenbetreuen, erhöht."Für uns und für all unsere Partner, Teammitglieder und wirklichjeden bei Voxpro ist dies ein ganz besonderer Tag", so Dan Kiely,Mitgründer und CEO von Voxpro. "Wir sind überaus stolz, so einengroßartigen Partner wie TELUS International gefunden zu haben - einUnternehmen, das unseren Unternehmergeist und den unablässigen Wunschmit uns teilt, die Outsourcing-Branche im Hinblick auf die Erfüllungder Customer-Experience-Bedürfnisse dieser wichtigen Marken neu zudefinieren und disruptiv auf sie einzuwirken. Als Teil der TELUSInternational Familie werden wir weiter auf unserer erfolgreichenKultur aufbauen, die unsere Teammitglieder und Kunden an ersterStelle setzt."Beiden Unternehmen wurden zahlreiche Branchenauszeichnungenverliehen. TELUS International erhielt von Achievers zuletzt dieAuszeichnung "50 Most Engaged Workplaces in North America" und imRahmen der Call Center Week Excellence Awards 2017 die Auszeichnung"Outsourcing Provider of the Year". Voxpro wurde zum fünften Mal inFolge von Deloitte zu einem der "Best Managed Companies" in Irlandernannt und für die Arbeit mit Partnern wie Airbnb wird demUnternehmen schon seit mehreren Jahren in Folge die Auszeichnung"Outsource Partnership of the Year" im Rahmen der irischen CCMAAwards verliehen.Über TELUS InternationalTELUS International ist ein globaler Business-Process- undIT-Outsourcing-Anbieter mit knapp 28.000 Mitarbeitern weltweit,darunter in Kanada, den USA, Europa, Zentralamerika, auf denPhilippinen und in Großbritannien. Mit jährlich mehr als 200Millionen Kundeninteraktionen über Telefon, E-Mail, Chat und SocialMedia in den schnell wachsenden Bereichen Technologie,Finanzdienstleistungen und Fintech, Gaming, Tourismus undGesundheitswesen bietet TELUS International seinen Kunden hoheKundenzufriedenheit durch motivierte Teamarbeit, agiles Denken undHandeln sowie eine serviceorientierte Unternehmenskultur, die denKunden an erster Stelle setzt. Das Unternehmen betreut Kunden in mehrals 35 Sprachen. Als globale Tochtergesellschaft der TELUS (TSX:T)(NYSE:TU) wird TELUS International durch ein führendes nationalesTelekommunikationsunternehmen in Kanada mit mehr als 10 MilliardenUS-Dollar Jahresumsatz und 12,8 Millionen Abonnentenkontaktenunterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter:telusinternational.com (https://telusinternational.com/)Über VoxproVoxpro ist der größte internationale Anbieter von CustomerExperience, technischer Betreuung und Vertriebsaktivitätslösungen inIrland. Voxpro arbeitet mit einigen der weltweit spannendsten unddisruptivsten Technologieorganisationen zusammen, um deren Kundendurch die Bereitstellung der weltbesten Kundenerlebnisse zuunterstützen. Für und im Namen seiner Partner entwirft und erbringtdas Unternehmen ein Spektrum an Geschäftsdienstleistungen wie z. B.mehrsprachige Customer Experience und technische Betreuung, Vertrauenund Sicherheit, Risikoüberwachung und Betrugsbekämpfung, Social MediaManagement, Vertrieb, Analytik sowie Erkenntnisse darüber, wie mansich Produkte zunutze machen kann.Das von Dan and Linda Kiely gegründete Unternehmen betreibtKompetenzzentren in Cork und Dublin (Irland), Athens (Georgia) undFolsom (Kalifornien), Bukarest (Rumänien) und Manila (Philippinen).Voxpro arbeitet mit Partnern zusammen, die sich von disruptiventechnischen Start-ups zu globalen Giganten entwickeln, undunterstützt sie dabei, international zu wachsen und ihren Kunden beijeder Interaktion eine angenehme Kundenerfahrung zu bieten. 