TELLUX-Gruppe entwickelt Fiction-Serie mit Philipp Leinemann zum Atomabkommen zwischen den UN-Vetomächten, Deutschland und dem Iran

München (ots) - Wie eine Unternehmenssprecherin der TELLUX-Gruppe mitteilte,wird die Geschichte der Verhandlungen über das Atomabkommen unter dem Titel"Wenn einer aufsteht, Dich zu töten" in einer fiktiven Handlung, die an dietatsächlichen Geschehnisse angelehnt ist, in einer Zeitspanne von 15 Jahren bis2015 nacherzählt.Dabei werden die Perspektiven unterschiedlicher betroffener Nationen undVerhandlungsparteien durch Menschen erzählt, die dem Atomabkommen, das als eineSternstunde internationaler Diplomatie gilt, mit Hoffnungen, Enttäuschungen undÄngsten gegenüberstanden und -stehen.Ein spannender Politthriller und eine Spionagegeschichte, bei der sich dieChancen auf Frieden nicht allein aus einem schriftlichen Abkommen ableiten,sondern mit den agierenden politischen Mächten und Ängsten in Korrelationgesetzt werden.An der Entwicklung dieses internationalen Formats sind mit den politischenHintergründen vertraute Journalisten und Autoren sowie der renommierte Regisseurund Drehbuchautor, Philipp Leinemann, der sich u.a. mit seinem Film "Das Endeder Wahrheit" in diesem Genre einen Namen gemacht hat, beteiligt.Die TELLUX befindet sich bereits in Gesprächen mit interessierten Partnern.Pressekontakt:Maia Bäckmann | maia.baeckmann@tellux.tv | +49 89 90901141Original-Content von: TELLUX-Gruppe, übermittelt durch news aktuell