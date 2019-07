TELE 5 hat den Filmnachwuchs auf dem Schirm (FOTO)

München (ots) -Am Filmfestival der Liebe am Münchner Kulturstrand präsentierteTELE 5 zusammen mit der HFF - der renommierten Hochschule fürFernsehen und Film einen ganz besonderen Abend. Thomas Gottschalkhatte zu einem spannenden Talk geladen. Mit dabei waren TELE 5Geschäftsführer Kai Blasberg, Susanne Hermanski (SüddeutscheZeitung), der zuletzt mit dem Bernd Eichinger-Preis ausgezeichneteProduzent Christian Becker, sowie die beiden Erfolgsregisseure DennisGansel und Peter Thorwarth.Im Anschluss wurden acht ausgewählte "Erstlingswerke" derHFF-Studierenden auf großer Leinwand gezeigt.Pressekontakt:TELE 5 KommunikationAlina HülskenManager KommunikationTel.: +49 (89) 649568 - 189alina.huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter https://presse.tele5.deOriginal-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell