TELE 5, RTL II und BAVARIA FILM schließen eigenes Klima-Abkommen (FOTO)

München (ots) -Drei Bäume für Grünwald, 77.777 Bäume für die Welt - TELE 5, RTLII und BAVARIA FILM starten Baumoffensive für PLANT-FOR-THE-PLANET.Einen Baum pflanzen - das ist eines der Dinge, die ein Mann inseinem Leben tun sollte. TELE 5-Geschäftsführer Kai Blasberg, RTLII-Geschäftsführer Andreas Bartl und die beiden BAVARIAFILM-Geschäftsführer Dr. Christian Franckenstein und Achim Rohnkehaben am 2. Juni am Medienstandort Geiselgasteig zugunsten derInitiative PLANT-FOR-THE-PLANET drei Bäume in die Erde gesetzt.77.777 Bäume - und noch mehr...Die grünen "Neuzugänge", ein Apfelbaum von TELE 5, ein Kirschbaumvon RTL II und ein Quittenbaum von BAVARIA FILM, sind allerdings nurdrei initiative Puzzleteile in einem großen Gesamtwerk.TELE 5 und RTL II wollen mit einer groß angelegten Aktion bis zurWelt-Klima-Konferenz im November dieses Jahres mindestens 77.777Bäume pflanzen. Dafür haben sie die "Challenge 77.777" ins Lebengerufen. Gemeinsam mit Zuschauern und Online-Communities und derenSpenden soll das ehrgeizige Ziel für PLANT-FOR-THE-PLANET erreichtwerden. Auch die BAVARIA FILM wird die Challenge online begleiten.Die global agierende Initiative PLANT-FOR-THE-PLANET wurde 2007von dem damals neunjährigen Felix Finkbeiner gestartet. Sie hat sichzum Ziel gesetzt, mit einer weltweiten Baum-Pflanz-Kampagne gegen dieKlimakrise anzutreten. Denn Bäume sind, wie der heute 19-Jährigeerklärt, die wirksamsten CO2-Killer, die es gibt.Und weil mehr immer mehr schaffen, starten TELE 5 und RTL II EndeJuni On-Air-Zuschauerkampagnen. Begleitend dazu rufen die beidenSender sowie die BAVARIA FILM über ihre Online- undSocial-Media-Kanäle dazu auf, in der virtuellen Plantage vonPLANT-FOR-THE-PLANET Bäume zu pflanzen. Ein Baum kostet einen Euro.Die gespendeten Bäume werden später in einem eigenen Areal in derNähe von Cancún in Mexiko als reale Bäume in die Erde gesetzt.Baumzähler auf den Homepages der drei Medienunternehmen zeigen dieaktuelle Zahl der gepflanzten Bäume. Sie sind zugleich Teil des"großen Baumzählers", mit dem PLANT-FOR-THE-PLANET alle seit Beginn2007 gepflanzten Bäume zählt. 1.000 Milliarden sollen es einmalwerden - über 14 Milliarden sind schon gepflanzt! TELE 5 KaiBlasberg, Geschäftsführer TELE 5: "Felix Finkbeiner hat sich mit neunJahren in den Kopf gesetzt die Welt zu retten. Heute, zehn Jahrespäter, hat er bereits 14 Milliarden Bäume gepflanzt! Wir findendieses Engagement so beeindruckend, dass wir ihn unterstützenmöchten. Der erste Spatenstich ist wortwörtlich getan. Jetzt kommt esauf die Communities an, um das gesteckte Ziel zu erreichen,mindestens 77.777 Bäume zu pflanzen. Wir zählen auf unsere Fans."Um die integrierte Kampagne auch übergreifend ins Gespräch zubringen, produziert TELE 5 humorvolle Umweltclips zu den Themen"Erdöl", "Holz" und "Bienen", die ab Ende Juni im Programm und onlinegezeigt werden und die alle Partner der Aktion ebenfalls nutzenkönnen.PLANT-FOR-THE-PLANET präsentiert zudem ab Ende Juni jeden Freitagdie Filme in der Primetime. Der Freitags-Katastrophenfilm auf TELE 5ist für diese Initiative wie gemacht, um zu zeigen, dass es auchanders geht - indem man Bäume pflanzt.Und weil Liebe durch den Magen geht, versüßt TELE 5 allen Spendernihre Großzügigkeit mit einer TELE 5-Sonderedition der "GutenSchokolade", einem Markenzeichen von PLANT-FOR-THE-PLANET.RTL IIAndreas Bartl, Geschäftsführer RTL II: ",Stop talking, startplanting' ist das Motto von PLANT-FOR-THE-PLANET - die Kinder undJugendlichen, die sich für die Initiative engagieren, machen es vor:Einfach mal loslegen, nicht nur drüber reden. Aus einer einfachenIdee ist eine ganze Bewegung geworden. Dieser Spirit hat uns dazubewogen, uns an der Baumpflanz-Aktion zu beteiligen. Wir freuen unsauf die Herausforderung."Gemeinsam mit TELE 5 und der BAVARIA FILM will RTL II dazubeitragen, der 1.000-Milliarden-Bäume-Marke, die PLANT-FOR-THE-PLANETsich gesetzt hat, näher zu kommen. Mit der Unterstützung desPublikums sollen 77.777 Bäume gepflanzt werden. 10.000 Bäume steuertRTL II am Anfang bei. Ab Ende Juni kann sich jeder an dem gemeinsamenBaumzähler der drei Partner beteiligen - mit nur einem Euro Einsatzwird ein Baum gepflanzt und damit der CO2-Emission entgegengewirkt.Alle Infos gibt es zum Start der Aktion unter www.rtl2.de.BAVARIA FILMDr. Christian Franckenstein und Achim Rohnke, GeschäftsführerBAVARIA FILM GmbH: "Der Medienstandort Geiselgasteig liegt inmittendes Perlacher Forsts im Süden von München. Für uns als Eigentümer istes daher Verpflichtung und Selbstverständlichkeit zugleich, unserenBeitrag zum Umweltschutz zu leisten. In den vergangenen Jahren habenwir unseren Produktionsstandort klimaneutral ausgebaut und wollen imRahmen unserer 'Carbon Neutral'-Initiative ökologisches Handeln alsTeil unserer Unternehmensphilosophie verstehen und zielgerichtetumsetzen."Die Baumpflanz-Aktion ihrer Mieter TELE 5 und RTL II sowie dasaußerordentliche Engagement von Felix Finkbeiner und der OrganisationPLANT-FOR-THE-PLANET unterstützt die BAVARIA FILM daher aus vollerÜberzeugung. Der Baum der BAVARIA FILM soll ein sichtbares Symbolihrer grünen Unternehmensphilosophie darstellen, das Mitarbeiter undBesucher täglich an die Wichtigkeit von Nachhaltigkeit und Ökologieerinnert.Von 2011 bis 2014 ist es der BAVARIA FILM gelungen, ihrenökologischen Fußabdruck (Corporate Carbon Footprint) um fast 97,5Prozent zu verringern. Meilensteine auf diesem Weg waren etwa dieUmstellung der Wärmeversorgung von Gas auf Geothermie, Strombezugausschließlich auf Basis regenerativer Energie aus 100% Wasserkraftoder die Installation von Photovoltaik-Anlagen.PLANT-FOR-THE-PLANETFelix Finkbeiner, Gründer von PLANT-FOR-THE-PLANET: "Wir Kinderund Jugendliche von PLANT-FOR-THE-PLANET setzen uns nun schon seitzehn Jahren für unser Überleben ein. Denn die Folgen der Klimakrisewerden wir hautnah erleben. Deshalb pflanzen wir Bäume: Sie sind dasgünstigste und effektivste Mittel, um CO2 zu binden. Das verschafftuns einen Zeitjoker, um die CO2-Emissionen auf null zu senken und sodie Klimakrise abzuschwächen. Dass uns TELE 5 und RTL II nun aufallen Kanälen unterstützen - sowohl im Fernsehen, als auch aufFacebook, als auch im "echten Leben" mit der guten Schokolade, dasist großartig. Stop talking. Start planting."Im Januar 2007 hielt der damals neunjährige Felix ein Schulreferatzur Klimakrise - und hatte eine Idee, um etwas dagegen zu tun: Waswäre, wenn Kinder in jedem Land der Erde eine Million Bäume pflanzenwürden? Bäume sind das günstigste und effektivste Mittel, CO2 zubinden und so der Menschheit einen Zeitjoker im Kampf gegen dieKlimakrise zu verschaffen. Bislang hat PLANT-FOR-THE-PLANET weltweitzusammen mit vielen Erwachsenen mehr als 14 Milliarden Bäumegepflanzt.Die "Gute Schokolade" ist ein Fairtrade-Produkt der Kinder- undJugendinitiative Plant-for-the-Planet. Der Name der "GutenSchokolade" ist ein Versprechen: Hier tut jedes einzelne Stück imwahrsten Sinne etwas Gutes - von neuen Bäumen bis hin zu fairenLöhnen. 