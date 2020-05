TELE 5 Newsdesk: Bester April aller Zeiten!

München (ots) - TELE 5 partizipiert an der starken Nachfrage der TV-Unterhaltung und verzeichnet erneut einen Bestmonat - den besten April seit Senderbestehen.TELE 5 geht erfolgreich durch die Krise - sowohl im laufenden Jahr als auch im April, wurden Spitzenwerte eingefahren. Mit durchschnittlich 1,5% Marktanteil in der Prime Time, war seit Senderbestehen kein April so stark wie dieser in 2020! Der April lieferte auch die stärkste vermarktungsrelevante Zeitschiene 16:00 bis 01:00 Uhr mit einem Marktanteil von 1,6 %. Darüber hinaus verzeichnete der Privatsender bezogen auf das laufende Jahr mit durchschnittlich 1,8 % Marktanteil im Schnitt die bislang stärkste Access Prime seit Senderbestehen.Zurück in den April... das sind die Zuschauerhighlights des Monats in der Übersicht: Spielfilme wie "STERNENKRIEGER - SURVIVOR" mit 626.000 Zuschauern ab 3 Jahren, "FLUG DURCH DIE HÖLLE" mit 638.000 Zuschauern ab 3 Jahren oder "LAST PASSENGER - ZUG INS UNGEWISSE" mit knapp 700.000 Zuschauern ab 3 Jahren. Zugegeben, eine kleine Auswahl aus dem April-Programm, das pro Tag noch nie so viele unterschiedliche Zuschauer ab 3 Jahren in der Prime Time verzeichnen konnte.Bei so vielen guten Filmen braucht man auch mal Pausen: In der vermarktungsrelevanten Zielgruppe (20-59 Jahre) haben zur besten Sendezeit im Schnitt 188.000 Personen die Werbeblöcke von TELE 5 gesehen - das ist ein absoluter Top-Wert und die stärkste Prime-Time-Werbeblockreichweite in einem April seit Senderbestehen.Höchste Quoten im Programm - geringste Einbußen in der Werbung: Dank der eigenen Vermarktung und der damit verbundenen intensiven Marktbearbeitung positioniert sich TELE 5 derzeit solide am Werbemarkt und verzeichnet unter den Top 10 Privatsendern den prozentual geringsten Rückgang im Werbemarkt gegenüber dem Vorjahreszeitraum*.Kai Blasberg, Geschäftsführer von TELE 5 , sagt dazu: "Krise ist die Stunde der Helden. TELE 5 hat sich dem Heldentum traditionell verschrieben. Tolle Leute. Toller Sender."Dem ist weiter nichts hinzuzufügen.Ihr bleibt schön Zuhause.Wir liefern euch die passende Unterhaltung.Auf TELE 5.* Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK; Videoscope 1.3, endgültig gewichtet bis 26.4.2020Nielsen WizzAd, 15.03.-26.04.2019/2020, Rangreihe Sender nach Bruttomediavolumen (ohne Eigenpromo)Pressekontakt:TELE 5Manager KommunikationAlina HülskenTel.: +49 (89) 649568-189Alina.Huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presselounge.tele5.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/43455/4585782OTS: TELE 5Original-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuell