München, Deutschland (ots) -Zensur und Maßregelungen entsprechen nicht den Werten von TELE 5 -Punkt. Wir machen uns die Welt genauso wie sie uns am allerbestengefällt. Das war schon immer so und wird auch immer so bleiben. Genaudieser Antrieb, keinem Künstler einen Maulkorb zu verpassen, ist auchder Ansatz unserer neuen Sendung.Ab dem 29. März 2019 zeigt TELE 5 immer freitags nach dem zweitenSpielfilm und online rund um die Uhr "garantiert unzensiert". Das istein einzigartiger Mix völlig wahnwitziger aber äußerst genialer Clipsaus dem üppigen TELE 5 Archiv und brandneuem Material unsererKünstler. Kurz: DER Hot Spot für bitterböse Satire und schrägenNonsens.Mit dabei: die besten TELE 5-Eigenproduktionen der vergangenenJahre, wirklich alle (!) jemals produzierten Episoden von "KalkofesMattscheibe".Und auch Peter Rütten wird mit neuen Clips unter dem Namen"Rüttens Rationaler Realitätscheck" zurückkehren.Auch unser Bruder im Geiste - Willy Karma - wird mit all seinenVideos von "Snickers für Linkshänder" ebenso ein fester Teil von"garantiert unzensiert" sein. Nachdem TELE 5 gemeinsam mit ihm imSommer 2018 den Youxit, den Ausstieg von Youtube, zelebriert hat,sind seine Produktionen von nun an exklusiv nur bei "garantiertunzensiert" zu sehen.Ein brandneues Best-of unserer TELE 5 Künstler.Geprüft durch das "garantiert unzensiert"-Siegel.Nur auf TELE 5Noch viel mehr "garantiert unzensiert" Clips gibt es rund um dieUhr in der Onlinewelt: www.garantiertunzensiert.dePressekontakt:TELE 5 KommunikationAlina HülskenManager KommunikationTel.: +49 (89) 649568-189alina.huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5-Fotoredaktion:Judith HämmelmannTel. 089 - 649 568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter https://presse.tele5.de.Original-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell