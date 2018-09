TELE 5 mit Fünf Sternen deluxe: ausgezeichnet!

München (ots) - TELE 5 präsentiert die große Fünf Sterne deluxeDeutschlandtour "Flash II - Jetzt flasht's richtig". Das Presentingist Teil einer breit-aufgestellten Partnerschaft zwischen denHamburger Musikern und dem TV-Sender aus Grünwald.Kombinat mit Kultfaktor - Hamburgs "Most Famous Style Crew" FünfSterne deluxe und Deutschlands rebellischster Fernsehsender TELE 5machen gemeinsame Sache. Passend zu der geplanten "Flash II - Jetztflasht's richtig"-Tour im Winter und Frühjahr 2018/2019 übernimmtTELE 5 die Tour-Partnerschaft für die insgesamt dreizehnKonzerttermine in Deutschland.Konsequentes Kopfnicken auf beiden Seiten: Zum einen waren esSongs wie "Moin Bumm Tschack" oder "Davon" der Hip-Hop-Giganten FünfSterne deluxe, die immer wieder die Kommunikation und dasSenderprofil von TELE 5 prägten. Zum anderen gab es schon lange eineMenge Sympathie und Bewunderung für das jeweilige kreative Schaffen.Daher war es nur eine Frage der Zeit gemeinsameKooperationsmöglichkeiten anzustreben.Das TELE 5-Presenting der bevorstehenden Fünf Sternedeluxe-Deutschlandtour auf allen Tickets für die Shows sowiePlakatflächen gilt daher als idealer Auftakt. Kai Blasberg,Geschäftsführer von TELE 5 über die weiteren Maßnahmen aus dergemeinsamen Zusammenarbeit "Geiler Sender aus Minga, geile Mukke ausder Hansestadt, man sah sich und man traf sich, was jetzt noch kommtgeht direkt ins Herz".Termine 2018/2019 der "Flash II - Jetzt flasht's richtig":27.12.2018 Bremen - Pier 228.12.2018 Heidelberg - Halle 229.12.2018 Bielefeld -Ringlokschuppen17.01.2019 Darmstadt - Centralstation18.01.2019 Osnabrück - Hyde Park19.01.2019 Wolfsburg - Hallenbad24.01.2019 Dortmund - FZW25.01.2019 Würzburg - Posthalle26.01.2019 Karlsruhe - Substage31.01.2019 Berlin - Huxleys01.02.2019 Saarbrücken - Garage02.02.2019 Köln - Live Musik Hall16.02.2019 Hamburg - Mehr! TheaterWeiterführende Informationen zu TELE 5 finden Sie unterwww.tele5.de.Mehr von Fünf Sterne deluxe gibt es unterwww.facebook.com/fuenfSternedeluxe undwww.instagram.com/FuenfSternedeluxePressekontakt:TELE 5Manager KommunikationAlina HülskenTel.: +49 (89) 649568-189Alina.Huelsken@tele5.deOriginal-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell