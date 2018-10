TEKLYNX Kündigt Veröffentlichung der Enterprise Labeling Solution an TEKLYNX ZENTRAL 5.0

Die Barcode-Softwarelösung der nächsten Generation auf allenUnternehmensebenen bietet intuitive Verbesserungen für denEndbenutzer, Etikettierungs- Effizienz, Genauigkeit undAutomatisierungAuch, Frankreich (ots/PRNewswire) - TEKLYNX International, derweltweit führende Entwickler und Lösungsanbieter für Barcode- undRFID-Etikettierungssoftware, gab heute die Einführung derEnterprise-Labeling-Softwarelösung TEKLYNX CENTRAL 5.0 bekannt. DieEnterprise-Label-Management-Software bietet Unternehmen aller Größeneine zentralisierte Lösung, das Etikettendesign, die Sicherheit unddie Rückverfolgbarkeit. Sowie Druckautomatisierung zur Unterstützungder digitalen Etikettierungsumwandlung der nächsten Generation. DieTEKLYNX CENTRAL 5.0-Version enthält Zugriff auf dieCODESOFT-Etikettendesign 2018, SENTINEL-Druckautomatisierung undLABEL ARCHIVE-Etikettenmanagment- und Rückverfolgbarkeitssoftware."Wir sind stolz darauf, TEKLYNX CENTRAL 5.0 auf den Markt zubringen, weil es die Zukunft des Enterprise-Label-Managementsbranchenübergreifend darstellt", erklärt Doug Niemeyer, GeneralManager von TEKLYNX USA. "Es spiegelt unser Engagement wider,Unternehmen mit einer erstklassigen Etikettierungsumgebungauszustatten, damit sie heute und in Zukunft besser beschriftenkönnen."TEKLYNX CENTRAL 5.0 Produkthighlights umfassen:- Einfach zu installieren, zu migrieren, zu sichern und zu warten -die Software überprüft automatisch die Datenbankstruktur underkennt bereits installierte Datenbanken- Die True-Reprint Funktion zeigt Endbenutzern die exakten Daten, dieursprünglich gedruckt wurden, und ermöglicht es ihnen, ein Etikettmit den ursprünglichen Ablaufdaten, Packdaten, Zählern und anderenwichtigen Informationen erneut zu drucken- Mit der mobilen Druck-App für iOS und Android können Endbenutzereinen Wert eingeben oder scannen, Etiketten zurückgeben und vonmobilen Geräten aus drucken- Mehrere auf Geschäftslogik basierende Webseiten, die von einemServer aus verwaltet werden - eineEnterprise-Label-Management-Lösung erfüllt nun die spezifischenAnforderungen aller internen und externen Geschäftseinheiten- Die Dashboard-Funktion hilft Endbenutzern dabei,Kennzeichnungsstatistiken zu identifizieren, darunter die meistenaktiven Druckbenutzer, die am stärksten ausgelasteten Drucker unddie am häufigsten beschrifteten Produkte- Mit der neuen Metadatenfunktion können EndbenutzerEtikettenvorlagen anhand von systemgenerierten Metadaten oderbenutzergenerierten Tags vorfiltern, um die Anzahl derEtikettenvorlagen zu reduzieren und Zeit und Speicherplatz zusparen- Enthält alle 2018 CODESOFT, SENTINEL und LABEL ARCHIVEProduktverbesserungen- Kompatibel mit Windows 10 und Windows Server 2016Um eine Demo von TEKLYNX CENTRAL 5.0 anzufordern, klicken Sie hier(https://www.teklynx.com/products/request-enterprise-demo?product=CENTRAL&utm_source=press_release&utm_campaign=central_5_launch&utm_medium=PR). Laden Sie das TEKLYNX CENTRAL 5.0-Datenblatt (https://staging.teklynx.com/-/media/Files/Misc/Whats_New_CENTRAL_5_de.ashx?la=de-EMEA) herunter, um mehr über die neuen Funktionen und Vorteile zuerfahren.Heutzutage nutzen Unternehmen auf der ganzen Welt in allenBranchen z.B. Konsumgüter, Pharma, Medizinprodukte, Chemie,Automobil, Luft- und Raumfahrt die TEKLYNX CENTRAL Lösung, umeffizient und präzise zu etikettieren. Jüngste Beispiele für denErfolg sind:- Eine weltweit führende Marke für Medizinprodukte verwendet TEKLYNXCENTRAL CFR zur Verbesserung der Kennzeichnungseffizienz, Kontrolleund Unterstützung seiner globalenMehrbenutzer-Etikettierungsumgebung. Des Weiteren zur Verbesserungder gesamten Produktionseffizienz um 50% und sowie zur Einhaltungder FDA 21 CFR Part 11 Regulierung- Die führende globale Bekleidungsindustrie nutzt TEKLYNX CENTRAL, umdie Etikettierung für ihren Betrieb mit mehreren Produktionsstättenzentral zu verwalten und Etikettendaten gleichzeitig mit ORACLE,SQL und MS Access in Druckzeit zu verbinden- Weltweit führende Marken für verpackte Lebensmittel verwendenTEKLYNX CENTRAL zur zentralen Verwaltung der Etikettierung inProduktionsanlagen und in Kühlhäusern von Drittanbietern,einschließlich Daten Management-Tools, das den Prozess derGenehmigung, Vorschau, Verfolgung und Veröffentlichung von Datenund Etiketten zum Drucken formalisiert- Führende nordamerikanische Lebensmittelmarken nutzen TEKLYNXCENTRAL, um hunderte von lokal installierten Etikettendesignern undDruckmaschinen durch eine einzige, zentralisierte Etikettierlösungzu ersetzen und die Zeit für die Erstellung einer Druckanforderungvon 40 auf 4 Sekunden zu verkürzen- Eine weltweit führende Marke für Luft- und Raumfahrtausrüstungennutzt TEKLYNX CENTRAL, um Etiketten über eine zentrale, webbasierteBenutzeroberfläche zu drucken, interne Seriennummern zu speichernund zu verfolgen sowie automatisierte Typenschild- undIUID-Etiketten zu generierenÜber TEKLYNX InternationalTEKLYNX International ist der weltweit führende Entwickler undLösungsanbieter für Barcode- und RFID-Etiketten. AlsBranchen-Innovator seit über 30 Jahren hilft TEKLYNX Unternehmendabei, reibungslos und effizient zu arbeiten, indem esEtikettierlösungen implementiert, die den Betrieb rationalisieren undgleichzeitig den branchenspezifischen Compliance- und neuenVorschriften vorauseilen. TEKLYNX ist weltweit für seinenKundenservice bekannt. Bietet flexible Kaufoptionen, beispiellosenService und Support und ein umfassendes Produktangebot, das mitUnternehmen im Laufe der Zeit wächst. Mit Niederlassungen in den USA,Europa, Japan, Lateinamerika, China und Singapur setzen mehr als750.000 Unternehmen, in über 120 Ländern integrierte Softwarelösungenvon TEKLYNX erfolgreich ein. Weitere Informationen erhalten Sie unterteklynx.de, LinkedIn, Twitter @Teklynx undFacebook.com/TEKLYNXInternational oder kontaktieren Sie TEKLYNX inIhrer Region(https://www.teklynx.com/de-EMEA/about-us/global-locations).Pressekontakt:Feliks Kovrefeliks_kovre@teklynx.comOriginal-Content von: Teklynx, übermittelt durch news aktuell