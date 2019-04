TEDxWolfsburg: Internationale Ideenkonferenz feiert Premiere in Wolfsburg (FOTO)

Wolfsburg (ots) -"Being Digital" ist das Leitmotiv der ersten TEDxWolfsburg, die am11. Mai 2019 Premiere im Science Center phaeno feiert. Die Ideen- undInnovationskonferenz bringt dazu eine Vielzahl von digitalenPionieren, Futuristen und führenden Experten aus der Region Wolfsburgund aller Welt auf die Bühne. In 18-minütigen Vorträgen teilen dieSpeakerInnen ihre Ideen zu entscheidenden Zukunftsthemen wie Zukunftder Arbeit und Bildung, der Zukunft der Markenkommunikation, derZukunft der Stadt und Mobilität sowie Themen wie künstlicheIntelligenz, Robotik, Nachhaltigkeit, Energie und Ethik. Einintegraler Bestandteil der TEDxWolfsburg ist der Wettbewerb "Aufruffür digitale Ideen" mit dem starken Ideen eine große Bühne gebotenwerden sollen.TED ("Technology, Entertainment, Design") ist eineNon-Profit-Organisation mit Sitz in New York. IhreInnovationskonferenzen verfolgen unter dem Leitbild "Ideas worthspreading" das Ziel, inspirierende Ideen und kreative Visionen einemweltweiten Publikum zugänglich zu machen und ein positiverImpulstreiber für Veränderung zu sein. TEDx sind lokaleKonferenzableger, die weltweit unabhängig organisiert werden.Lizenzhalter der TEDxWolfsburg Salim Yüksel sagt: "Wir sind sehrstolz darüber, dass wir dieses großartige Konferenzformat nun auch inWolfsburg etablieren können." Dennis Weilmann, Dezernent fürWirtschaft, Digitales und Kultur der Stadt Wolfsburg, ergänzt:"Wolfsburg ist als bedeutender und innovativer Wirtschaftsstandortauf dem Weg zur digitalen Modellstadt. Wir freuen uns deshalb sehr,dass die TEDxWolfsburg in diesem Jahr zum ersten Mal stattfindet undinnovativen Ideen und Menschen einen Raum gibt."Internationale Speaker treffen auf regionale ExpertenDie TEDxWolfsburg präsentiert 14 faszinierende Geschichten,Visionen und Ideen und hat internationale Vorreiter, deutschePioniere der Digitalisierung und kreative regionale Köpfe eingeladen.Zu den RednerInnen zählen u. a. der italienische Architekt und SmartCity Experte vom MIT (Massachusetts Institute of Technology) CarloRatti, Kenza Ait Si Abbou Lyadini, Senior Managerin für Robotik undkünstliche Intelligenz bei der Deutschen Telekom, der Forscher,Wissenschaftler und Superhero-Enthusiast Barry Fitzgerald und vielemehr. Das vollständige Programm wird in Kürze bekannt gegeben. DerTV-Moderator Steven Gätjen führt das Publikum durch den Tag.TEDx Speakers Wettbewerb: Aufruf für digitale IdeenTeil der TEDx-Premiere ist ein Ideen-Wettbewerb, den dieTEDxWolfsburg gemeinsam mit der Stadt Wolfsburg veranstaltet.Innovative Ideengeber, Querdenker und digitale Pioniere können sichum einen Platz als Speaker bei der ersten TEDxWolfsburg bewerben.Dazu müssen Interessierte ihre Visionen, Ideen und Vorschläge zumThema "Being Digital" in einem schriftlichen Beitrag und Kurz-Videobis zum 26. April 2019 online einreichen. Eine unabhängige Jurybewertet die Einsendungen und gibt am 30. April 2019 drei Finalistenbekannt. Diese erhalten ein TEDx-Coaching und treten in einemSpeakers-Pitch am Vorabend der TEDx gegeneinander an. Der Gewinneroder die Gewinnerin erhält die TEDxWolfsburg Wildcard und ist alsRednerIn am 11. Mai 2019 auf der Hauptbühne dabei. Darüber hinausgewinnen alle drei FinalistInnen eine 1-jährige Mitgliedschaft imCo-Working Space "PopUp Markthalle". Bewerbungen sind unter diesemLink möglich: https://www.tedxwolfsburg.de/de/wettbewerbTEDxWolfsburg Kartenverkauf ist gestartetNeben spannenden TEDx-Talks erwartet die rund 450+ Zuschauer imphaeno ein Performance Act. Der Kartenverkauf für die TEDxWolfsburghat bereits begonnen.Tickets: https://www.tedxwolfsburg.de/de/ticketsVorläufiges Programm:https://www.tedxwolfsburg.de/de/events/show/being-digital-25Newsletter-Abo zur TEDxWolfsburg:https://www.tedxwolfsburg.de/de/newsletterAls gemeinnützige, unabhängig organisierte Konferenz wird dieTEDxWolfsburg von wichtigen Partnern und Sponsoren unterstützt. Nebendem Hauptpartner, die Volkswagen AG, zählt die Stadt Wolfsburg, dasScience Center phaeno, die Autostadt, das Ritz-Carlton, die AutoUni,das Planetarium, PHD Media Germany als auch das SoftwareunternehmenAdobe Systems dazu. Alle Partner der TEDxWolfsburg können hiereingesehen werden: https://www.tedxwolfsburg.de/de/partnerÜber TED und die TEDxWolfsburgTED ("Technology, Entertainment, Design") ist eineNon-Profit-Organisation mit Sitz in New York. IhreInnovationskonferenzen verfolgen unter dem Leitbild "Ideas worthspreading" das Ziel, inspirierende Ideen und kreative Visionen einemweltweiten Publikum zugänglich zu machen. TEDx sind lokaleKonferenzableger, die weltweit unabhängig organisiert werden. DieTEDxWolfsburg feiert 2019 ihren Auftakt. Ausrichter ist Salim Yüksel.Über red onionred onion ist eine Kommunikations- und Ideenagentur mit Sitz inBerlin. Sie wurde 1999 von Stephan Balzer gegründet und befasst sichmit den großen Transformationsthemen und Herausforderungen unsererZeit. Mit ihren Formaten schafft die Agentur Orte der Begegnung fürMenschen, neue Gedanken und Ideen. Dazu gehören großeKonferenzformate, Design-Sprints oder Disruptions-Workshops, aberauch one-on-one Speaker-Coachings im TED-Stil. Von 2017 bis 2018Stephan Balzer das Konferenzformat "Q Berlin Questions" inZusammenarbeit mit visit Berlin organisiert. 2009 startete StephanBalzer mit red onion als erster Lizenzpartner die deutschen TEDxKonferenzen und wurde 2010 von der amerikanischen Organisation zumTEDx-Botschafter Europa ernannt.