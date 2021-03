TECO 2030-Aktie: Giga-Fabrik in Planung! Kommt jetzt der große Aufschwung?

Seit dem Börsengang im Herbst 2020 verdoppelte sich der Aktienkurs des Brennstoffzellenherstellers. In der vergangenen Woche kündigte das Unternehmen nun an, eine Giga-Fabrik zur Produktion von wasserstoffbasierten Brennstoffzellen in Norwegen errichten zu wollen.

Erst vor kurzem führte TECO einen Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 10 durch, was den Kurs optisch billiger erscheinen lassen sollte. Mit der Ankündigung, eine Giga-Fabrik errichten zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung