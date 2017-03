TECHNOGYM und IBM bereichern Wellness mit künstlicher Intelligenz

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Cesena, Italien (ots/PRNewswire) -TECHNOGYM (http://www.technogym.com) (TGYM), ein weltweitführender Anbieter von Technologien und Lösungen im Bereich Fitnessund Wellness, arbeitet gemeinsam mit IBM (NYSE: IBM) daran, einekognitive Coaching-Plattform für Wellness der nächsten Generation zuentwickeln, die mit künstlicher Intelligenz betrieben wird. Das Zielbesteht darin, einen "menschenähnlichen" virtuellen Coach zuschaffen, der mittels natürlicher Sprache mit Menschen interagierenund ihnen maßgeschneiderte Trainingsprogramme anbieten kann, die aufihren Zielen sowie kontextbezogenen Bedingungen (wie Wetter,Terminplan, Gesundheitszustand, Ernährung) beruhen, und somit einenWellness Lebensstil zu fördern.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20151016/277652LOGO)(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/474963/TECHNOGYM.jpg)TECHNOGYMs Plattform MyWellness ist ein Ökosystem auf Cloudbasis,das Fitnessanwendern ein komplett personalisiertes Programm bietetund Fitnessdaten sowohl von Trainings- als auch von Mobilgerätensammelt. Die Integration mit IBM Watsons Technologien für CognitiveComputing und IoT (Internet of Things) erweitert die Plattform miteinem kognitiven Trainer, der die Nutzer beim Workout anleitet, umzusätzliche Möglichkeiten im Hinblick auf die Interaktion mit demNutzer, die Datenverwaltung und die Auswertung der Ergebnisse.Auch Betreiber und Personal Trainer aus der Wellness- undFitnessbranche werden von der neuen kognitiven Coaching-Plattformprofitieren, die es ihnen ermöglicht, über den virtuellen Trainerihren Klienten auch dann weiterhin Betreuung anzubieten, wenn dieseauf Reisen sind oder außerhalb der Fitnesseinrichtung trainieren.Die Zusammenarbeit erweitert TECHNOGYMs einzigartiges digitalesAngebot im Bereich Fitness und Wellness und bestätigt den Schwerpunktdes Unternehmens auf beständige Innovation und technische Forschung.1996 veröffentlichte TECHNOGYM das erste Softwaresystem für dieSteuerung des Trainings im Fitnessstudio, gefolgt von der Einführungdes ersten in ein Trainingsgerät integrierten Fernsehbildschirms imJahr 2003. 2007 stellte TECHNOGYM Online-Fitnessausrüstung vor und2012 war es die erste Marke, die Cloudtechnologie im Fitnessbereicheinführte, um Menschen, Geräte und Trainingseinrichtungen miteinanderzu verbinden, und somit die Art, wie Menschen mit Wellness undGesundheit umgehen, von Grund auf neu erfand."Unser Ziel bestand von Anfang an darin, unseren Nutzern einpersonalisiertes Training anzubieten - mit vernetzten Geräten,Services und Inhalten, die mit ihnen interagieren können, ihrezugrundeliegende Motivation und ihre Bedürfnisse verstehen undErgebnisse liefern", so Nerio Alessandri, Gründer und CEO vonTECHNOGYM. "Unsere Zusammenarbeit mit IBM ist ein weiterer Schrittauf dem Weg dorthin, unseren Kunden ein immer maßgeschneiderteres undansprechenderes Training anbieten zu können."