TECH5 integriert als erster ABIS-Anbieter seine biometrischen Technologien vollständig mit der MOSIP® Identitätsmanagement-Plattform

Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) - TECH5 hat MOSIP®1 erfolgreichmit seiner T5-ABIS2-Plattform und biometrischem SDK für Finger-,Iris- und Gesichtserkennung integriert. TECH-5 präsentierte demVorstand und der internationalen Beratergruppe3 von MOSIP am 6.August eine geprüfte und einsatzbereite Lösung mit eingebauterBiometrik. TECH5 ist der erste ABIS-Anbieter, der vollständig mit derMOSIP-Plattform integriert wird.MOSIP ist eine globale Open-Source-Plattform, die gestaltet wurde,um Organisationen und Regierungen bei der Implementierung einesgrundlegenden ID-Systems zu unterstützen, das Bürgern einzigartigedigitale IDs zuweist, die auf sichere Weise authentifiziert werdenkönnen. Ebenfalls ermöglicht dies, die effektive Bereitstellungöffentlicher und privater Dienstleistungen, einschließlichGesundheitsdiensten, Bildung, Sozialversicherungen und mehr. Durchdas ID-System könnten Bürger außerdem die Nutzung ihrerpersonenbezogenen Daten kontrollieren. MOSIP kann gemeinsam mit derT5-ABIS-Plattform für die Deduplizierung während der Registrierung,Multi-Faktor-Verifizierung und Authentifizierung zurServicebereitstellung genutzt werden. Darüber hinaus kann diePlattform eingesetzt werden, um die Qualität biometrischer Bilderwährend der Registrierung mithilfe von T5-SDKs für Finger-, Iris-,und Gesichtserkennung zu bewerten. Integrierte Technologien bieteneine Plattform mit hervorragenden Abgleich- undRegistrierungsfunktionen."TECH5 ist stolz, der erste ABIS-Anbieter zu sein, der vollständigmit der MOSIP-Plattform integriert wird. Wir entwickeln sämtlicheunserer Technologien und Lösungen für Identitätsmanagement anhand derPrinzipien von ID4D4. Das MOSIP-Projekt liegt uns besonders amHerzen, da es die gleichen Ziele wie unser Unternehmen verfolgt", soRahul Parthe, Vorsitzender und Mitgründer von TECH5. "TECH5 hat indie Integration seiner Plattform mit MOSIP investiert und engagiertsich aktiv für das Projekt, denn wir sind der festen Überzeugung,dass unsere gemeinsame Lösung für Länder, die im Begriff sind,Identitätsmanagement-Systeme einzurichten, enormen Wert schöpfenwird."IIIT-B5 hat beim Bau der MOSIP-Plattform die Erfahrungen vonEstland und anderen fortschrittlichen digitalen ID-Systemen sowieAadhaar India UID, das weltweit größte Identitätsmanagement-Programm,berücksichtigt, sodass diese nun problemlos rund um den Globusbereitgestellt werden kann. Nationen können MOSIP freiwiederverwenden und ihre eigenen inklusiven ID-Systeme bauen, ohnedie nötige Technologie von Grund auf neu entwickeln zu müssen. Durchdie gemeinsame Lösung von MOSIP und TECH5 soll der Lock-in-Effektvermieden werden. T5-ABIS basiert auf einer offenen Architektur, dieRegierungen maximale Flexibilität gewährleistet, um zusammen mitStrategieänderungen technologische Komponenten zu ändern, ohne dasgesamte ID-System neu bauen oder Bürger erneut registrieren zumüssen."In der modernen Welt sollte jede einzelne Person, ihre Identitätbestätigen und Zugriff auf öffentliche Dienste und Leistungenerhalten können, ohne dass dabei der Schutz personenbezogener Dateneingeschränkt wird. MOSIPs offene Architektur und die Teilnahme vonUnternehmen mit gleicher Vision können erheblich zur Realisierungdieser Vision beitragen. TECH5 ist ein geschätztes Frühmitglied desoffenen MOSIP-Ökosystems, dessen Ansatz mit unserem übereinstimmt.Wir gratulieren ihnen herzlich zur erfolgreichen Integration mitMOSIP", so Srijoni Sen, MOSIP.Marokko wird als erstes Land MOSIP implementieren. Am 27. August2018 unterzeichneten das Innenministerium der Regierung von Marokko(MOI/GOM) und IIIT-B eine Absichtserklärung, um die Einzelheitendieser Vereinbarung zu skizzieren und die Kollaboration zwischenOrganisationen zu formalisieren.Informationen zu TECH5TECH5, ein internationales Technologieunternehmen mit Hauptsitz inGenf, Schweiz, und Niederlassungen in den USA, Europa und Asien,spezialisiert sich auf das Design, die Entwicklung und den Vertriebvon Identitätsmanagement-Lösungen. Das Unternehmen wurde von einemTeam erfahrener Branchenexperten gegründet, die seit über 20 JahrenInnovationen im Bereich multimodale biometrische Abgleichlösungeneinführen. Der Marktfokus von TECH5 liegt auf Produkten mit hoherSkalierbarkeit, in welche die Erfahrungswerte einfließen, die bei derDurchführung großer Bereitstellungen gewonnen werden. Zu denZielmärkten von TECH5 zählen Regierungs- und Privatsektoren, dieProdukte für zivile Identifizierung, Privatidentifizierung undStrafverfolgung fördern, einschließlich Authentifizierungslösungen,die eine Identitätsbestätigung zur Anwendung erfordern, wie z. B. dasEröffnen eines Bankkontos, Vertragsabschluss mitVersorgungsunternehmen oder Abonnements von Kommunikationsdiensten.[1] Modular Open Source Identity Platform[2] Automatic Biometric Identification System[3] MOSIP Executive Committee (https://www.mosip.io/people.php)[4] Identifizierung für Entwicklung (https://id4d.worldbank.org/principles)(Identification for Development) (https://id4d.worldbank.org/principles)[5] The International Institute ofInformation Technology, BangaloreWebseitewww.tech5.aiMedienkontaktYulia BibikovaE-Mail: yulia.bibikova@tech5-sa.comPressekontakt:+79266661022Original-Content von: TECH5, übermittelt durch news aktuell