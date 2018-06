TECDAX-FLASH: Verluste an der Nasdaq färben ab

Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der TecDax ist am Donnerstag nach dem jüngsten Höhenflug den Verlusten an der New Yorker Nasdaq-Börse gefolgt.



Mit einem Minus von zuletzt 1,03 Prozent auf 2812,83 Punkte ging es für den deutschen Technologiewerte-Index am Nachmittag deutlich bergab. Am Vormittag hatte er noch die meiste Zeit im Plus gestanden und den höchsten Stand seit 2001 erreicht.