TECDAX-FLASH: TecDax überwindet 2000-Punkte-Marke

Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Technologiewerte-Index TecDax hat am Montag erstmals seit dem Jahr 2001 die psychologisch wichtige Marke von 2000 Punkten überwunden.



Am späten Vormittag notierte er nahezu unverändert bei 1998,69 Zählern wieder leicht darunter. Das Börsenbarometer hatte Anfang Dezember Fahrt aufgenommen und seit seinem damaligen Zwischentief rund ein Fünftel an Wert gewonnen.

Der TecDax startete im März 2003 nach dem Platzen der Technologieblase als Nachfolger des Nemax 50. Er wird allerdings auch für die davor liegenden Jahre zurückgerechnet.

Im Jahr 2016 war der TecDax seinem großen Bruder Dax zwar hinterhergehinkt und leicht gefallen. Von 2013 bis 2015 hatte er den deutschen Leitindex aber hinter sich gelassen./mis/fbr