TD Ameritrade: Das gibt’s ja gar nicht!

Am 21.08.2019, 16:32 Uhr notiert die Aktie TD Ameritrade an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 43.64 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Investment Banking & Brokerage".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir TD Ameritrade einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob TD Ameritrade jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 11,26 ist die Aktie von TD Ameritrade auf Basis der heutigen Notierungen 67 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" (34,24) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die TD Ameritrade-Aktie hat einen Wert von 65,35. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (71,29). Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist TD Ameritrade auf dieser Basis überkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Sell"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für TD Ameritrade.

3. Analysteneinschätzung: TD Ameritrade erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 9 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 5 "Buy"-, 3 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 2 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (57 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 31,73 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 43,27 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. TD Ameritrade erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.