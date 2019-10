TD Ameritrade: Alles unter Kontrolle?

Am 10.10.2019, 09:11 Uhr notiert die Aktie TD Ameritrade an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 33.77 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Investment Banking & Brokerage".

TD Ameritrade haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Sell". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Damit erhält die TD Ameritrade-Aktie ein "Sell"-Rating.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber TD Ameritrade. Es gab insgesamt fünf positive und sieben negative Tage. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind dagegen hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält TD Ameritrade daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält TD Ameritrade von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der TD Ameritrade beläuft sich mittlerweile auf 50,57 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 33,77 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -33,22 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 44,57 USD. Somit ist die Aktie mit -24,23 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".