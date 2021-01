Peking (ots/PRNewswire) - Das Sekretariat der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) und Thousand Cities Strategic Algorithms (TCSA) veranstalteten am Dienstag in Peking gemeinsam einen Gipfel zum Thema "Nationales Datenhirn: Förderung der gesellschaftlichen Stabilität und wirtschaftlichen Wiederbelebung".Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der SCO nahmen die SCO-Mitgliedstaaten, Beobachterstaaten, Partnerstaaten, Botschafter, diplomatische Vertreter des Verbandes Südostasiatischer Nationen (ASEAN) und der Liga der Arabischen Staaten (LAS) sowie bekannte chinesische Unternehmer an dem Gipfel teil.Laut SCO-Generalsekretär Vladimir Norov, der zu Beginn des Gipfels eine Rede hielt, unternehmen die SCO-Staaten gemeinsame Anstrengungen, um einen wirksamen Finanzmechanismus für datengetriebene wirtschaftliche Entwicklung aufzubauen. Ein tiefgreifendes Verständnis der TCSA-Lösung kann dazu beitragen, das Ziel einer engeren Zusammenarbeit auf der Grundlage innovativer Technologien zu erreichen.Der Gipfel liefere einen technologischen Entwurf für eine Verbesserung der makroökonomischen Steuerung, erklärte Vladimir Norov. Er hoffe, dass der Gipfel den Aufbau von "National Data Brain", eines nationalen Datenhirns, in verschiedenen Ländern beschleunigen könnte, um gesellschaftliche Stabilität und wirtschaftliche Wiederbelebung für alle SCO-Staaten zu erreichen.Adkins Zheng, Vorsitzender von TCSA, drückte seine Dankbarkeit für die Anerkennung und Unterstützung der SCO aus und hielt einen ausführlichen Vortrag über den Aufbau des nationalen Datenhirns.TCSA habe ein neuartiges Modell für die Übertragung, Speicherung, Berechnung und Anwendung von Daten in einer Vielzahl von Dimensionen entwickelt, erklärte Zheng und fügte hinzu, diese Datenarchitektur könne, sozusagen wie die Zentraleinheit der Volkswirtschaft, die Datenverarbeitungskosten exponentiell senken.Als erstes internationales Beratungsunternehmen, das visionären Zentralregierungen beim Aufbau digitalisierter nationaler makroökonomischer Systeme durch den Aufbau eines "nationalen Datenhirns" dient, hat TCSA bei Behörden und Hochschulen wie der Weltbank und dem IWF große Anerkennung gefunden.Derzeit fördert TCSA die Zusammenarbeit mit Zentralregierungen und Zentralbanken in 50 Ländern, von denen fünf eine Unterzeichnung beabsichtigen und zwei bereits Unterzeichner von Kooperationsabkommen sind. Informationen zu TCSA: https://tcsa.cloud/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1420539/image.jpgPressekontakt:Jia He+86-13728956115Original-Content von: TCSA, übermittelt durch news aktuell