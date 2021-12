TCLs Top-Führungskräfte werden vor der CES 2022 ihre Geschäfts- und brandneuen intelligenten Produktstrategien vorstellen

Hongkong (ots/PRNewswire) -Zum Start in das Jahr 2022 wird TCL seine neuesten Display-Technologien und die für 2022 geplanten Erweiterungen seiner Produktpalette an intelligenten Geräten im Rahmen von Inspire Greatness-Pressekonferenzen vorstellenTCL Electronics (1070.HK), eine führende Marke im Bereich der Unterhaltungselektronik, begeistert das globale Publikum mit seiner neuesten Unternehmensbotschaft - Smart Home in Aktion - sowie mit der Vorschau auf die Mini-LED-Fernseher und das mobile Sortiment für 2022, bevor es auf der CES 2022 offline ausstellt.Frau Juan Du, Vorsitzende von TCL Electronics, wird am 4. Januar zusammen mit leitenden Mitarbeitern von TCL die globale Pressekonferenz online moderieren.Später am selben Tag werden Chris Larson, Senior Vice President von TCL North America, und sein Führungsteam die Strategie der Marke in der Region erörtern und die neuesten Produkte und Neuigkeiten auf der virtuellen Pressekonferenz von TCL North America vorstellen.Folgen Sie uns auf den sozialen Medienkanälen von TCL mit #TCLInspireGreatness #TCL_MiniLED #CES2022 für die neuesten Updates während der CES 2022.Globale (virtuelle) PressekonferenzDatum: 4. Januar 2022Zeit: 06:00 (PST) / 15:00 (CET) / 17:00 (AST)/ 19:30 (IST) / 22:00 (CST)Livestream: CES Landing Page (https://www.tcl.com/ces-2022) Twitter: @TCL_TV_GlobalFacebook: @TCLElectronicsGlobalInstagram: @tclelectronicsYouTube: @TCL ElectronicsNordamerikanische (virtuelle) PressekonferenzDatum: 4. Januar 2022Zeit: 07:00 (PST)Livestream CES Landing Page (https://www.tcl.com/ces-2022) Twitter: @TCL_USAFacebook: @TCLUSAInstagram: @TCL_USAYouTube: @TCL USATCL wird auch an den folgenden Tagen auf der CES 2022 ausstellen:Datum: 5. bis 8. Januar 2022Veranstaltungsort: Stand #17017, Zentralhalle, Las Vegas Convention CenterInformationen zu TCL ElectronicsTCL Electronics (1070.HK) ist ein schnell wachsendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik und ein führender Anbieter in der globalen TV-Branche. Es wurde 1981 gegründet und ist heute auf über 160 Märkten weltweit tätig. TCL hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert, die von Fernsehern, Audio- und Smart-Home-Produkten reichen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1712468/image.jpgPressekontakt:TCL Global,Siyang Wang /Mason Zhong,+86 755 33311656,pr@tcl.comOriginal-Content von: TCL Electronics, übermittelt durch news aktuell