Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Der FIBA Women's BasketballWorld Cup 2018 startet am 22. September. 16 Teams aus der ganzen Weltwerden in Spanien ein intensives neuntägiges Turnier austragen.Als weltweiter Partner von FIBA wird TCL am Women's BasketballWorld Cup 2018 präsent sein. Dies erfolgt im Rahmen der Bemühungenzur Optimierung der Marketingstrategie für Basketball in China imEinklang mit dem National Men's Basketball Team, der China BasketballAssociation (CBA), den Minnesota Timberwolves, der PhilippineBasketball Association (PBA) und den FIBA Basketball World Cup 2019Asian Qualifiers.FIBA hat die FIBA Basketball World Championship (demhochgradigsten Basketball-Turnier nach den Olympischen Spielen) inFIBA Basketball World Cup umbenannt und will damit den weltweitenEinfluss erhöhen. Der FIBA Women's Basketball World Cup 2018 ist dererste seiner Art für Frauen. Starke Länder, in denen Basketballgespielt wird, darunter die Vereinigten Staaten, Spanien, Frankreich,Argentinien und China, werden 2018 gegeneinander antreten.Die Beteiligung von TCL am FIBA Women's Basketball World Cup 2018als weltweiter Partner ist Teil der Strategie, um im Rahmen von 40Spielen mit 16 Teams in die Märkte von Nord- und Südamerika, Europa,Asien und anderer Länder sowie Regionen vorzustoßen. Sie ist Beweisfür die solide Entwicklung von TCL und wird die weltweite Popularitätund den Einfluss des Unternehmens erhöhen, um die regionalen Märkteauf der ganzen Welt anzukurbeln. Dabei soll die Markenwirkung genutztwerden, um den Umsatz anzukurbeln und das Top-3-Performance-Rankingvon TCL TV zu zementieren.Um die Anforderungen des lokalisierten Marketings in verschiedenenRegionen zu erfüllen, arbeitet TCL seit 2009 mitTop-Basketball-IP-Ressourcen in China, den Vereinigten Staaten undden Philippinen zusammen, um die Marke zu stärken. DieBasketball-Fans profitieren von einer brandneuen Zuschauererfahrung,denn dadurch werden Leidenschaft, Kreativität, Persönlichkeit undSpaß des Sports über die gesamte Breite hervorgehoben. Mit dieserZusammenarbeit können ebenfalls die Art von innovativen Technologienund Produkten angeboten werden, die mit der Marke TCL synonymgeworden sind.Durch die strategische Zusammenarbeit mit FIBA hat TCL Zugang zuden zwei leistungsstärksten Ressourcen - FIBA Women's BasketballWorld Cup 2018 und FIBA Basketball World Cup 2019. In diesem Rahmenwerden ebenfalls die FIBA Basketball World Cup 2019 Asian Qualifiersabgedeckt, die in eine äußerst intensive Wettbewerbsphase dereingetreten sind. Als Hauptsponsor macht TCL den Wert derPartnerschaft schrittweise nutzbar und präsentiert die weiterwachsende Stärke des Unternehmens.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/747894/TCL_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/747895/TCL_2.jpg