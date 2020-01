TCL wird Premium-Partner der tschechischen Fußballnationalmannschaft

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - TCL Electronics (1070.HK), einmarktbeherrschender Akteur der globalen Fernsehindustrie und führendesUnternehmen für Unterhaltungselektronik, gab seine Kooperation mit demFußballverband der tschechischen Republik (FACR) offiziell bekannt und wurdesomit ab 1. Januar 2020 Premium-Partner der tschechischenFußballnationalmannschaft.2020 wird mit der anstehenden Fußball-Europameisterschaft 2020 als eines dergrößten Ereignisse zweifelsohne ein großes Sportjahr sein. Die tschechischeNationalmannschaft konnte sich mit dem zweiten Platz in ihrer Gruppe für dieMeisterschaft qualifizieren. Die beeindruckende Leistung des Teams, insbesondereder 2:1-Sieg gegen England, sorgte für Überraschung bei Fans und Sponsoren."Wir waren beim Heimspiel gegen England anwesend und begeistert von demSelbstbewusstsein, das das tschechische Team während des Spiels an den Taglegte. Die Leistungen von Spielern wie Vacli?k und Kra?l haben uns zutiefstbeeindruckt und sobald das Match beendet war, haben wir uns dem Fußballverbandals einer der Premium-Partner des Teams angeboten", erklärt Hyundong Kim, Headof Marketing bei TCL für Zentral- und Osteuropa.Die anstehende Europameisterschaft 2020 und das tschechische Team versprechenspannenden Fußball von Weltklasse. Fußball-Fans werden die Möglichkeit haben,den Spielen in einem der größten Stadien Europas beizuwohnen oder ihnen vomheimischen Sofa aus auf TCL-Fernsehern zu folgen."Wir sind hocherfreut, TCL Teil des Partnerportfolios der tschechischenNationalmannschaft werden zu lassen. Es ist äußerst motivierend, dass diesesgroße Unternehmen, das zugleich eines der weltweit größten Elektronikherstellerist, Partner des tschechischen Nationalteams werden möchte. Ich bin fest davonüberzeugt, dass die Partnerschaft erfolgreich und für beide Seiten vorteilhaftsein wird", fügt Martin Malik, Vorsitzender des FACR hinzu.Im Laufe der Jahre war TCL durch umfassende Sport- undEntertainment-Kollaborationen mit globalen Verbrauchern, insbesondere mitjüngeren Generationen, involviert, um seinem weltweiten Kundenstamm spannendereund unvergessliche Momente zu bieten.Informationen zu TCLTCL Electronics (1070.HK) ist ein expandierendesUnterhaltungselektronik-Unternehmen und führender Akteur in der globalenFernsehindustrie. Das Unternehmen, das 1981 in China gegründet wurde, istweltweit auf über 160 Märkten tätig. TCL spezialisiert sich auf die Erforschung,Entwicklung und Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik, dieFernsehgeräte, Audio- und Smart Home-Produkte umfassen.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/1078995/TCL_and_Czech_National_Soccer_Team.jpgPressekontakt:Siyang WangMason Zhong+86-755-33311656pr@tcl.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/127783/4497063OTS: TCLOriginal-Content von: TCL, übermittelt durch news aktuell