TCL stellt seine neuen Fernsehgeräte auf der IFA in Deutschland vor, einen Beweis für das Vertrauen der verarbeitenden Industrie Chinas

Berlin (ots/PRNewswire) - Vor der Eröffnung der diesjährigen IFA,der jährlich in Berlin stattfindenden Messe, auf der der Welt dieneueste Unterhaltungselektronik vorgestellt wird, veranstaltete TCL,ein führender chinesischer Hersteller und einer der drei weltweitgrößten Fernsehgeräteproduzenten, am 31. August auf dem IFA-Geländedie Präsentation seiner neuen Produkte und zeigte offiziell drei neueSerien von Fernsehgeräten mit künstlicher Intelligenz: dasüberdimensionierte QLED Flagship, XESS Private Theatre X6, das C5 TVaus der Cityline-Serie von TCL und das P6 TV aus der Popular-Serievon TCL.Tomson Li, Chairman von TCL Corporation, sagte in seinerEröffnungsrede, dass TCL in diesem Jahr bereits zum siebenten Mal inFolge als Aussteller an der IFA teilnimmt. Die Präsentation der neuenProdukte und der erheblich erweiterte Messestand sind zwei derbemerkenswerten Veränderungen der Messepräsenz von TCL, die beidenicht nur die größere Bedeutung von TCL auf der Weltbühne, sondernauch die zunehmende Bedeutung und den Ruf chinesischer Produktion aufdem internationalen Markt widerspiegeln. "Wir haben uns entschieden,die Präsentation der neuen Produkte auf der IFA in Deutschlandabzuhalten, da dies eine hervorragende Gelegenheit ist, die Stärkeder verarbeitenden Industrie Chinas zu zeigen", sagte Wang Cheng,Corporation Vice President von TCL, Multimedia Chief OperationsOfficer von TCL und China Operation General Manager von TCL. "Für dieVeranstaltung der IFA ist Berlin, die Hauptstadt Deutschlands, genauder richtige Platz, da der Stolz über die Leistungsfähigkeit desLandes weltweit bekannt ist. Als Ehrenbezeigung gegenüberDeutschlands handwerklichem Können hat sich TCL immer auf laufendeInnovation konzentriert und auf Verbesserung statt auf reineImitation gesetzt. Der Produktionssektor Chinas gewinnt insgesamt anähnlichem Selbstvertrauen und vergleichbarer Stärke."Das 85" Private Theatre XESS X6, eine von drei neuen Produktserienund die neueste Ergänzung der High-End-Marke von TCL, XESS, ist einSuperflagship-Produkt, das die jüngsten Trends von Ästhetik undDesign, Eleganz der Verarbeitung und Audio- und Videotechnologien derTheaterklasse kombiniert. Man erwartet, dass das Produkt einernsthafter Störfaktor im Bereich des Home-TV-Erlebnisses sein wird.Das C5 wurde besonders für Stadtbewohner mit gehobenem Einkommenkonzipiert, die sich nicht nur selbst hohe Standards setzen, sonderndiese auch von den Produkten, die sie kaufen, und den Erfahrungen,die sie vom Leben erwarten, fordern. Das P6 verfügt über einminimalistischeres Design, mit Konzentration auf Details, und wurdefür die Generation der Millennials entwickelt, die größeresSelbstvertrauen haben, unabhängiger sind und einen modischerenLebensstil anstreben.Zhang Shaoyang, General Manager des TCL Multimedia Product Center,erklärte, dass die X6, C5 und P6 Serien von den erfolgreichen unddifferenzierenden X/C/P Serien inspiriert wurden. Die X (XESS) Serie,das Ultimative sowohl hinsichtlich Technologie als auch Design, wurdefür Familien entwickelt, die bereits ein gewisses Erfolgsniveauerreicht haben und die jetzt versuchen, diesen Erfolg in hochwertigeLebensqualität umzuwandeln. Die C (Cityline) Serie baut auf derDefinition von Mode in unserer modernen Zeit auf und wurde mitFamilien mit mittleren und hohen Einkommen vor Augen konzipiert,während die P (Popular) Serie von einer Kombination aus Mode und derBereitschaft getrieben wurde, mehr für eine bessere Performanceauszugeben. Sie bietet gut situierten Familien, die großen Wert aufQualität legen, ein perfektes Erlebnis. Die drei neuen Serien habendas Beste aus dem Erbe von TCL sowie die neuesten Entwicklungenübernommen und es wurden Produkte geschaffen, die modernsteTechnologien und innovatives Design integrieren. Damit verändern siedie Wahrnehmung, die Konsumenten in der ganzen Welt von Produktenhatten, die in China hergestellt wurden, und sie beweisen ihnen, dasseine chinesischen Marke durchaus in der Lage ist, High-End-Produkteherzustellen und die weltweite Entwicklung einer Branche anzuführen.Da in China hergestellt Produkte zunehmend Anerkennung für ihreQualität erhalten, nimmt auch der Einfluss chinesischerMarkenfabrikate zu. TCL ist ein Beispiel für eine chinesische Marke,die diesen Einfluss durch die Einführung von Produkten ausübt, dieauf bester handwerklicher Verarbeitung aufbauen, und das Ergebnis istin der steigenden Akzeptanz der Marke bei Kunden weltweit zuerkennen. Die Wahl von TCL, seine neuen Produkte in diesem Jahr inDeutschland vorzustellen, in einem Land, das auf die hohe Qualitätseiner Produkte und die herausfordernden Normen seinerProduktionsprozesse stolz ist, zeigt das Vertrauen und denzunehmenden Einfluss dieser chinesischen Marke. Mit der Einführungvon intelligenter Produktion und mit den innovativen Fähigkeitenseiner Hersteller sind die nationalen Marken Chinas, angeführt vonUnternehmen wie TCL, auf dem besten Weg, eine größere Rolle mitqualitativ hochwertigeren Produkten und einflussreicherer Markenmachtauf dem internationalen Markt zu spielen.