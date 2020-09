TCL stellt auf der IFA 2020 zusammen mit den Tablets TCL 10 TABMAX und TCL 10 TABMID die Display-Technologie NXTPAPER vor

Berlin (ots/PRNewswire) - TCL, eine der weltweit meistverkauften Marken für Unterhaltungselektronik und führendes Technologieunternehmen, stellt heute gemeinsam mit zwei brandneuen Tablets die neueste Display-Technologie des Unternehmens - NXTPAPER - vor. Die innovative Display-Technologie NXTPAPER ist an einen reflektierenden Bildschirm gekoppelt, um das natürliche Licht aufzugreifen. Das macht ihn zum weltweit ersten "vollständig augenschonenden" Display, der für größere Bildschirmoberflächen wie Tablets geeignet ist. Diese einzigartige Nutzererfahrung wurde zum Lernen und Lesen optimiert. Darüber hinaus führt das Unternehmen zwei Tablets der TCL 10 Serie ein, das TCL 10 TABMAX und das TCL 10 TABMID. Beide Geräte sind echte Produktivitätsmotoren, die das kreative Arbeiten an jedem Ort fördern."TCL verlässt sich auf seine weitreichende Erfahrung mit Display-Technologie sowie auf sein vertikal integriertes Ökosystem für Unterhaltungselektronik, um innovative Technologien wie NXTPAPER zu entwickeln und Kunden einen Mehrwert zu verschaffen", so Jefferson Li, General Manager der TCL Tablet Product Line. "Gemeinsam mit unseren ersten Tablets der TCL 10 Serie verdeutlicht dies, wie unser Unternehmen fortwährend innovative Tablets zu unterschiedlichen Preisen liefert, die den Anforderungen des modernen Lebens genügen. Dies zeigt sich besonders in Zeiten der gegenwärtig weltweiten Pandemie, in denen zahlreiche Personen gezwungen sind, traditionellen Büros bzw. Klassenräumen den Rücken zu kehren und leistungsstarke, anpassungsfähige Tablets für produktives Arbeiten unabhängig vom Standort benötigen."Die TCL NXTPAPER-TechnologieDie proprietäre Display-Technologie NXTPAPER des Unternehmens ist die gelungene Kombination von Bildschirm und Papier sowie die Krönung zweijähriger Produktforschung und Designarbeit, die zu elf Patenten für Augenschutz geführt hat. Diese Display-Technologie zeichnet sich durch Full-HD aus und bietet eine visuelle Erfahrung mit Papieroptik in satter Farbe ohne schädliches Blaulicht. TCL ermöglicht dies mithilfe eines hochreflektierenden Bildschirms, der mittels der TCL Display-Technologie das natürliche Licht aufgreift. Dafür erhielt das Unternehmen Augenschutz-Zertifizierungen des deutschen Rheinlabors, der SGS Laboratorien und dem deutschen VDE.Im Vergleich zu traditionellem elektronischen Papier bietet TCL NXTPAPER einen 25 % höheren Kontrast für ein besseres Bilderlebnis und ist im Vergleich zu einer typischen LCD-Anzeige 36 % dünner, was das Gerät wesentlich schlanker und leichter macht. Die Display-Technologie NXTPAPER ist außerdem um 65 % stromsparender als eine herkömmliche LCD-Anzeige, wodurch die Batterie nicht nur leistungsstärker ist, sondern auch länger hält. Die TCL NXTPAPER-Technologie wurde speziell für größere Geräte, wie z. B. Tablets, entwickelt. Sie eignet sich nicht nur ideal zum Lesen und Lernen, sondern unterstützt auch die reibungslose Wiedergabe von Videos für ein optimales Arbeits- bzw. Lernerlebnis.TCL 10 TABMAX: grenzenlose KreativitätDas TCL 10 TABMAX bietet ein branchenführendes Bilderlebnis und setzt durch NXTVISION mit seinen kräftigen Farben und seiner Detailgenauigkeit neue Maßstäbe für innovative Display-Technologien. Dank des 10,36 Zoll FHD+ Bildschirms, des 8,3 mm schmalen Rahmens und des Widescreen-Formats sind der Kreativität beim Arbeiten keine Grenzen gesetzt. Mit dem TCL Stylus können Sie zeichnen, schreiben oder skizzieren, wie mit Stift und Papier. Der latenzarme TCL Stylus mit natürlicher Haptik und elegantem Design ist die perfekte Ergänzung zu diesem Tablet.Das TCL 10 TABMAX wurde für schnelles und effizientes Arbeiten konzipiert und unterstützt High-Definition-Videoanrufe durch ein Dualmikrofonsystem, das Ihre Stimme erkennt und durch Geräuschreduzierung reibungslose Telefonate gewährleistet. Darüber hinaus sorgen die Doppellautsprecher für eine natürlichere Meeting-Erfahrung, während die 8-Megapixel-Frontkamera interaktivere und effizientere Gruppengespräche ermöglicht. Mit Type Cover und 4G-Konnektivität bleiben Sie auch unterwegs verbunden und können dank der Software-Lösungen von Google und Microsoft überall weiterhin produktiv arbeiten.Da durch lange Arbeitszeiten oftmals die Augen stark belastet werden, bietet das TCL 10 TABMAX einen intelligenten Augenschutz ohne Flimmern oder schädliches Blaulicht sowie bessere Helligkeit und Tonalität bei Tageslicht und schlechten Lichtverhältnissen. Darüber hinaus ertönt bei einer Bildschirmentfernung von weniger als 25 cm ein Warnsignal, um durch mehr Abstand die Augen des Nutzers zu schonen. Eltern können den Kindermodus mit altersgerechter Bedienoberfläche einrichten und Kindersicherungen für zusätzlichen Schutz aktivieren. Das Tablet kann auch als Smart-Home-Display genutzt werden, um Fotos, das Wetter oder die Verkehrsverhältnisse anzuzeigen. Durch die Integration mit Google Assistant können Sie ganz einfach durch Sprachbefehle Aufgaben verwalten oder Musik abspielen.Das TCL 10 TABMAX verfügt über eine 8-Megapixel-Frontkamera, eine 13-Megapixel-Rückkamera und eine leistungsstarke 8.000 mAh Batterie für den alltäglichen Gebrauch. Das Gerät wird ab dem 4. Quartal weltweit in ausgewählten Regionen als 4G- und WiFi-Modell für 299 EUR bzw. 249 EUR erhältlich sein.TCL 10 TABMID: stilvoller Spaß bei voller LeistungDas TCL 10 TABMID bietet hochwertige Funktionen in leichterem, schlankerem Design. Ein Gewicht von gerade einmal 325 g und eine Dicke von nur 8,5 mm machen es zum idealen Begleiter für unterwegs. Das Tablet verfügt über einen 8-Zoll FHD IPS-Bildschirm mit der innovativen Display-Technologie NXTVISION, die in jedem Winkel für optimale Helligkeit, Kontrast und Farbe sorgt. Dank reduziertem Blaulicht ermüden die Augen weniger schnell. Der Lesemodus bietet Schwarz-Weiß-Anpassung, während sich Helligkeit und Kontrast der jeweiligen Umgebung anpassen.Entertainment-Fans dürfen sich über das leistungsstarke Lautsprechersystem und seinen dumpf dröhnenden Klang bei Audio- und Videonutzung freuen. Dank des Qualcomm® Snapdragon(TM) 665-Prozessors mit 8-Kern-CPU und leistungsstarker GPU kommen auch Online-Gamer auf ihre Kosten. Das TCL 10 TABMID ist außerdem ein hervorragendes Produkt für Kinder. Genau wie das TCL 10 TABMAX bietet das TABMID 4G einen Kindermodus mit altersgerechter Benutzeroberfläche und Kindersicherungen. Es funktioniert ebenfalls mit Google Assistant, um mühelos über Sprachbefehle Aufgaben zu verwalten, Suchanfragen zu starten und Musik abzuspielen.Das TCL 10 TABMID verfügt für den alltäglichen Gebrauch über eine leistungsstarke 5.500 mAh Batterie für Filme, Spiele, E-Mails und mehr. Es ist mit einem sicheren Fingerabdruck-Sensor ausgestattet, der mit nur einer Berührung eine schnelle Anmeldung ermöglicht, und wird mit dunkelblauer Special-Edition-Rückseitenhülle geliefert. Dieses Tablet mit 5-Megapixel-Frontkamera und 8-Megapixel-Rückkamera bietet WiFi- und 4G-Konnektivität und ist ab dem 4. Quartal für 229 EUR erhältlich.TCL wird während seiner virtuellen IFA 2020-Pressekonferenz weitere Details bekanntgeben. Weitere Informationen zu den Tablets der TCL 10 Serie und der unternehmenseigenen Display-Technologie NXTPAPER erhalten Sie unter http://www.tcl.com/global/en.html.Informationen zu TCL ElectronicsTCL Electronics (1070.HK) ist eines der weltweit wachstumsstärksten Unterhaltungselektronik-Unternehmen und einer der weltweit führenden Hersteller von Fernseh- und Mobilgeräten. Seit beinahe 40 Jahren betreibt TCL rund um den Globus seine eigenen Fertigungsstätten und F&E-Zentren. Die Produkte des Unternehmens werden in über 160 Ländern in ganz Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Nahost, Afrika sowie im Raum Asien-Pazifik vertrieben. TCL spezialisiert sich getreu seiner "AI x IoT"-Strategie auf die Erforschung, Entwicklung und Herstellung von Unterhaltungselektronik, die Fernsehgeräte, Mobiltelefone, Audiogeräte und Smart Home-Produkte umfasst. Weitere Informationen zu den Mobilgeräten von TCL erhalten Sie unter: http://www.tcl.com/global/en.html.