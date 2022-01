TCL stellt auf der CES2022 aus und will mit innovativen Technologien Großes bewirken

Hong Kong (ots/PRNewswire) -Die globale Technologiemarke TCL befähigt Menschen, in ihrem Leben Großes zu leistenTCL, eine weltweit führende Technologiemarke, hat heute ihren neuesten Slogan „Inspire Greatness" auf einer virtuellen Pressekonferenz zum Auftakt der CES 2022 bekannt gegeben.Frau Juan Du, Vorsitzende von TCL Electronics sagte: „Die neueste Unternehmensbotschaft von TCL ‚Inspire Greatness' spiegelt auch den Ehrgeiz von TCL wider, Verbrauchern auf der ganzen Welt Werte zu bieten, die Menschen inspirieren und befähigen, in ihrem Leben Großes zu leisten."TCL ist stolz darauf, im Bereich der Display-Innovationen Pionierarbeit zu leisten. Das Unternehmen hat über die Jahre kontinuierlich investiert und mit Investitionen von bis zu 31 Milliarden US-Dollar die Messlatte in der Display-Technologie immer höher gelegt. Das Unternehmen bringt Menschen im Heimkino erstklassigen Seherlebnisse und ermöglicht Ihnen, sich über TV und mobile Smart Screens mit anderen zu verbinden.Als globale Technologiemarke bietet TCL Werte und Inspirationen, die über Produkte hinausgehen.Mit seinen Bemühungen in den Bereichen Photovoltaik, künstliche Intelligenz (KI) und IoT setzt sich TCL für einen umweltfreundlicheren, zukunftsorientierten und intuitiven Lebensstil ein und engagiert sich weltweit für nachhaltige Energie, intelligente Fertigung und vieles mehr. TCL ist auch im Bereich der sozialen Verantwortung aktiv und leistet weltweit einen Beitrag zu gemeinnützigen Zwecken.TCL lässt sich von dem Mut und der Widerstandsfähigkeit der Menschen auf der ganzen Welt inspirieren, die unermüdlich gegen die Auswirkungen der Pandemie ankämpfen. Das Unternehmen möchte seine globale Reichweite und Präsenz auf der CES 2022 nutzen, um die Menschen zu motivieren, auch in schwierigen Zeiten einen Schritt nach vorne zu tun.Folgen Sie: #TCLInspireGreatness #TCL_MiniLED #CES2022 für die neuesten Updates auf der CES 2022.Twitter: @TCL_TV_Global & @TCL_USAFacebook: @TCLElectronicsGlobal & @TCLUSAInstagram: @tclelectronics & @TCL_USAYouTube: @TCL Electronics & @TCL USAInformationen zu TCLTCL ist ein schnell wachsendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik und ein führender Anbieter in der globalen TV-Branche. Es wurde 1981 gegründet und ist heute auf über 160 Märkten weltweit tätig. TCL hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert, die von Fernsehern, Audio- und Smart-Home-Produkten reichen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1719268/image_1.jpgPressekontakt:TCL Global,Siyang Wang /Mason Zhong,+86 755 33311656,pr@tcl.comOriginal-Content von: TCL Electronics, übermittelt durch news aktuell