TCL stellt die Mini LED 8K-Fernseher 2021 und seine neuesten Projekte vor

Hong Kong (ots/PRNewswire) - Unter dem Thema #Transcend Vision präsentiert TCL den KI x IoT Lifestyle mit seiner neuesten Technologie und beeindruckenden Multi-Kategorie-AngebotenTCL Electronics (1070.HK), einer der dominierenden Akteure in der globalen TV-Branche und ein führendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik, kündigt auf einer Online-Veranstaltung die neueste Ausgabe seiner Mini LED 8K-Fernseher an und präsentiert seine EISA Award-Gewinner und seine Smart-Home-Elektronik.TCL stellt bei dem Event sein Engagement für Exzellenz in den Mittelpunkt und sein Bemühen, ein optimales Entertainment-Erlebnis zu bieten, um seine führende Position im Premium-Mini-LED-TV-Markt zu bekräftigen."TCL ist stolz darauf, mit der Einführung der 2021 X Series Mini LED 8K Fernseher einen weiteren Fortschritt bei der Entwicklung unserer Mini LED TVs anzukündigen. Bereits seit 2018 arbeitet TCL an der Mini-LED-Technologie, und wir haben 2019 mit der Massenproduktion des X10 begonnen, dem weltweit ersten Mini-LED-TV für den internationalen Markt. Ich freue mich darauf, auf der Veranstaltung unsere aktuellen Nachrichten über unsere neuen Mini-LED-8K-Fernseher der X-Serie zu teilen und unser Motto 'Transcent Vision' mit Leben zu füllen", sagte Shaoyong Zhang, CEO von TCL Electronics.Zu den Highlights gehören die Premium 2021 X Series Mini LED 8K TVs, die das Heimkinoerlebnis revolutionieren und den Zuschauern eine neue Welt eröffnen werden. TCL wird auch eine ganze Reihe von preisgekrönten Fernsehern und Smart-Home Elektronik vorstellen, die das Potenzial der AIxIoT-Strategie aufzeigen.Gaming-Fans auf der ganzen Welt sollten sich ebenfalls auf erstaunliche Neuigkeiten einstellen, denn unter dem Motto "Transcend Vision" lädt TCL alle ein, neue Dimensionen des Seherlebnisses zu entdecken.Die Details des Launch-Events sind wie folgt:Global Product AnnouncementUhrzeit: 10:00-11:00 UhrDatum: 8. September 2021Livestream @ www.tcl.com/tcl-transcend-vision-2021/index.html*Uhrzeit und Datum in mitteleuropäischer Sommerzeit (UTC+2)Wir freuen uns darauf, Sie schon bald online zu "sehen".Informationen zu TCL ElectronicsTCL Electronics (1070.HK) ist ein schnell wachsendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik und führend in der globalen TV-Branche. Es wurde 1981 gegründet und ist heute auf über 160 Märkten weltweit tätig. Laut OMDIA ist TCL im Jahr 2020 weltweit die Nummer 2 bei den Marktanteilen von LCD-TVs der Marke TCL. TCL hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert, die von Fernsehern, Audio- und Smart-Home-Produkten reichen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1605370/image_5005564_18866347.jpgPressekontakt:TCL GlobalSiyang Wang /Mason Zhongpr@tcl.comOriginal-Content von: TCL, übermittelt durch news aktuell