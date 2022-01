TCL gewinnt Top-Innovationspreise auf der CES 2022

Hongkong (ots/PRNewswire) -TCL Electronics (1070.HK), eine führende Marke im Bereich der Unterhaltungselektronik, wurde von TWICE, Asia Digital Group und Europe Digital Group für seine technologischen Errungenschaften ausgezeichnet, die vom 5. bis 7. Januar 2022 in der Central Hall #17017 im Las Vegas Convention Center ausgestellt wurden.TCL gewann den „Innovation Award of Mini LED Display Technology" für seinen TCL OD Zero Mini LED 8K TV X925 PRO; „The Most innovative Award of The Year" für seine TCL NXTWEAR AIR und den „Eye Protection Innovation Award of The Year" für sein TCL NXTPAPER 10s.Die Auszeichnungen wurden im Rahmen der Global Top Brands Award Ceremony, die von TWICE, Asia Digital Group und Europe Digital Group gesponsert wurde, am 6. Januar verliehen und von einer Jury aus globalen Experten und einflussreichen Medien ausgewählt.Der X925 PRO von TCL ist der erste Fernseher mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung der dritten Generation und OD Zero™ Display-Technologie. Der 85-Zoll 8K Mini-LED-Fernseher bietet revolutionäre Optik und beeindruckenden Klang in einem ultradünnen Design und wird mit Google TV™ für alle Ihre Personalisierungsanforderungen geliefert. Dank der leistungsstarken, von Onkyo abgestimmten Treiber, die eine erstklassige Klangbühne mit Dolby Atmos® 3D-Audioverarbeitung erzeugen, bietet er ein raumfüllendes Klangerlebnis.TCL NXTWEAR AIR ist die nächste Generation der tragbaren Display-Brille. Sie bietet ein tragbares Kinoerlebnis vergleichbar mit einem 140-Zoll-Bildschirm aus 4 Metern Entfernung. Sie verbessert das Seherlebnis der Benutzer, sei es beim Anschauen von Filmen, beim mobilen Spielen oder im Büro - perfekt für Pendler. Die NXTWEAR AIR wiegt mit Standardglas nur 75 g und wird mit zwei austauschbaren Frontgläsern geliefert, die sowohl den Komfort als auch den persönlichen Stil in den Vordergrund stellen.Das TCL NXTPAPER 10s wurde speziell für den Augenschutz entwickelt. Die Blue Right-Reduzierung steht im Vordergrund und ist sowohl in der Software als auch in der Hardware des Tablets direkt integriert. Das papierähnliche Display verfügt über 10 Schutzschichten, um die natürlichen Farben zu bewahren, und setzt damit einen Branchenstandard. Das Display ist TÜV-zertifiziert und reduziert das blaue Licht auf dem Bildschirm um über 50 %. Dank der entspiegelten Oberfläche des Bildschirms können die Nutzer aus jedem Blickwinkel eine klare Sicht genießen.*Die Verfügbarkeit der Produkte kann je nach Land und Region unterschiedlich sein.Folgen Sie #TCLInspireGreatness #TCL_MiniLED #CES2022 für die neuesten Updates auf der CES 2022.Twitter: @TCL_TV_Global & @TCL_USAFacebook: @TCLElectronicsGlobal & @TCLUSAInstagram: @tclelectronics & @TCL_USAYouTube: @TCL Electronics & @TCL USAInformationen zu TCL ElectronicsTCL Electronics (1070.HK) ist ein schnell wachsendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik und ein führender Anbieter in der globalen TV-Branche. Es wurde 1981 gegründet und ist heute auf über 160 Märkten weltweit tätig. TCL hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Unterhaltungselektronikprodukten spezialisiert, die von Fernsehern über Audio- bis hin zu intelligenten Haushaltsgeräten reichen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1721230/image_1.jpgPressekontakt:TCL Global,Siyang Wang /Mason Zhong,+86 755 33311656,pr@tcl.comOriginal-Content von: TCL Electronics, übermittelt durch news aktuell