TCL feiert 40-jähriges Bestehen auf der ganzen Welt

Hongkong (ots/PRNewswire) -Führende globale Elektronikmarke veranstaltet mehrere Veranstaltungen und startet Werbekampagne in SchlüsselmärktenTCL, einer der dominierenden Akteure in der globalen TV-Branche und ein führendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik, feiert sein 40-jähriges Bestehen mit Festveranstaltungen auf der ganzen Welt und dem Start einer globalen Werbekampagne.Angetrieben von einer auf Kreativität und Innovation ausgerichteten Unternehmenskultur hat sich TCL in den vergangenen vier Jahrzehnten zu einem der weltweit führenden Anbieter von Unterhaltungselektronik mit einem breit gefächerten Produktportfolio entwickelt, das von preisgekrönten Fernseh- und Audiogeräten bis hin zu Smartphones und Smart Home-Produkten reicht.Anlässlich seines 40-jährigen Bestehens veranstaltet das Unternehmen verschiedene Events für seine Angestellten, Kunden, Partner und Gemeinschaften auf der ganzen Welt und wird eine Werbekampagne in Dubai, Los Angeles, Paris, Sao Paulo und Sydney starten - fünf Städte auf Kontinenten, in denen TCL in den letzten vier Jahrzehnten kontinuierlich wachsen konnte."Ich bin unglaublich stolz auf das, was TCL im Laufe der Jahre erreicht hat, nämlich ein führendes Unternehmen mit weltweitem Einfluss zu werden", so Shaoyong Zhang, CEO von TCL Electronics.Im Jahr 2020 belegte TCL den dritten* Platz auf dem Weltmarkt für Fernsehgeräte und den zweiten* Platz auf dem Weltmarkt für LCD-Fernseher, gemessen an den Verkaufszahlen.Heute verfügt TCL über 42 Forschungs- und Entwicklungszentren, 32 Produktionsstandorte und ist in mehr als 160 Ländern und Regionen tätig, was das Unternehmen zu einer der einflussreichsten Marken für Unterhaltungselektronik weltweit macht.Neben Innovation und Globalisierung bringt TCL den Verbrauchern auf der ganzen Welt Freude und Begeisterung durch eine Reihe von Sponsoring-Titeln, wie z. B. als zweifacher offizieller Partner der Copa America, als langjähriger globaler Partner der FIBA und als offizieller TV-Partner von Call of Duty: VanguardUnd in Zukunft wird sich TCL weiterhin auf die Entwicklung intelligenter, technologiefähiger Produkte konzentrieren, die den Lebensstil der Verbraucher verbessern, um das Leben intelligent zu gestalten.* Daten von OMDIA, 2020Informationen zu TCL ElectronicsTCL Electronics (1070.HK) ist ein schnell wachsendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik und ein führender Anbieter in der globalen TV-Branche. Es wurde 1981 gegründet und ist heute auf über 160 Märkten weltweit tätig. Laut OMDIA war TCL im Jahr 2020 mit er Marke TCL weltweit die Nummer 2 bei den Marktanteilen von LCD-TVs. TCL hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert, die von Fernsehern, Audio- und Smart-Home-Produkten reichen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1635783/TCL.jpgPressekontakt:TCL GlobalSiyang Wang /Mason Zhong+86 755 33311656pr@tcl.comOriginal-Content von: TCL, übermittelt durch news aktuell