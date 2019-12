TCL enthüllt auf CES 2020 die nächste Generation der Mini-LED-Technologie

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - TCL Electronics (1070.HK), ein führenderAnbieter von Unterhaltungselektronik und ein Weltmarktführer im TV-Geschäft,wird auf der CES 2020 in Las Vegas (7.-10. Januar) die nächste Generation derMini-LED-Technologie neben einer breiten Palette innovativer Flaggschiffproduktepräsentieren.Seine fortschrittlichen TV-Lösungen haben TCL zu einer der wachstumsstärkstenMarken für Unterhaltungselektronik gemacht. Unter anderem hat das UnternehmenAnfang des Jahres in Nordamerika und Europa den weltweit ersten Fernseher mithochmodernem Mini-LED-Hintergrundlicht eingeführt. Bei der Mini-LED-Technologiearbeitet TCL unermüdlich an Verbesserungen, um der Technologie zumMarktdurchbruch zu verhelfen. Mit der Quantum Contrast-Technologie hat TCL imTV-Segment einen neuen Maßstab bei der Bildqualität erreicht. Mehrerezehntausend Mini-LEDs in TCLs Spitzenmodellen sorgen für unerreichten Kontrastund brillante Bildschärfe. Das Unternehmen wird die Messlatte noch einmal höherlegen und bei seiner CES-Pressekonferenz am 6. Januar 2020 vor führendenMedienvertretern aus aller Welt die nächste Generation seinerMini-LED-Technologie präsentieren."TCL freut sich auf die weltgrößte Messe für Unterhaltungselektronik. Vor einemWeltpublikum werden wir unsere neuesten Errungenschaften bei derMini-LED-Technologie und unsere Vision für die Industrie im Zeitalter von KI undIoT vorstellen", sagte Kevin Wang, CEO von TCL Industrial Holdings und TCLElectronics. "TCL will sein Produktsortiment erweitern, um den Ansprüchen derKonsumenten gerecht zu werden und ein besseres, persönlicheres Erlebnisanzubieten. Wie bei allen unseren Produkten hoffe ich, dass diese neueTV-Produktlinie die Lebensqualität verbessert und Konsumenten auf der ganzenWelt erfreut."TCL wird seine CES-Auftritte auch auf seinen Social-Media-Plattformenübertragen:Facebook - @tclelectronicsglobalTwitter - @TCL_TV_Global and @TCL_USAYouTube - @TCL Electronics and @TCL USATCL-Pressekonferenz:6. Januar 202012.00 Uhr PST (21.00 Uhr MEZ)Ballroom D, Oceanside, Mandalay Bay Convention CenterTCL-Stand:7.-10. Januar 2020Stand 12930, Central Hall, Las Vegas Convention CenterInformationen zu TCLTCL Electronics (1070.HK) ist ein schnell wachsender Anbieter vonUnterhaltungselektronik und ein Weltmarktführer im TV-Geschäft. Das Unternehmenwurde 1981 in China gegründet und hat heute eine Präsenz auf mehr als 160internationalen Märkten. Laut Sigmaintell belegte TCL nach Absatzvolumen auf demglobalen TV-Markt von Q1-Q3 2019 den 2. Platz. Das Kerngeschäft von TCL ist dieForschung, Entwicklung und Herstellung von Unterhaltungselektronik wieFernseher, Audio- und Smart Home-Produkte.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1059686/TCL_MINI_LED.jpgPressekontakt:TCL-GlobalSiyang Wang/Mason Zhong+86-755-33311656pr@tcl.comTCL-North AmericaRachelle Parks+1-858-212-1176rachelle.parks@tcl.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/127783/4479101OTS: TCLOriginal-Content von: TCL, übermittelt durch news aktuell