TCL 8K OD Zero Mini LED-Fernseher und Smart Home-Gerät erhalten CES 2022 Innovationspreise, darunter den Best of Innovation Award Honoree

Hong Kong (ots/PRNewswire) -TCL Electronics (1070.HK), einer der führenden Anbieter in der globalen TV-Industrie und ein führendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik, gab heute bekannt, dass zwei TCL-Produkte zum CES® 2022 Innovation Awards Honoree (https://ces.tech/Innovation-Awards/Honorees.aspx) ernannt wurden, der 8K OD Zero Mini LED-Fernseher von TCL - der X9 (X925 PRO) - wurde mit dem prestigeträchtigen "Best of Innovation" ausgezeichnet, und der Staubsaugerroboter Sweeva 6500 wurde mit dem Innovation Award geehrt."TCL fühlt sich geehrt, dass zwei unserer Produkte zu CES® 2022 Innovation Awards Honorees ernannt wurden, und wir danken der Consumer Technology Association (CTA)® für diese Anerkennung. Diese Auszeichnung ist ein Beweis für unser ständiges Bemühen, die Grenzen der Innovation zu überschreiten und Großartiges zu leisten. Unser Ziel ist es, unseren Kunden stets die bestmögliche Technologie zu bieten, und wir freuen uns darauf, Sie auf der CES 2022 im kommenden Januar zu treffen", so Shaoyong Zhang, CEO von TCL Electronics.Der X9 (X925 PRO) ist der erste Fernseher mit der neuesten Generation der Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung von TCL, der OD Zero(TM) Display-Technologie. Der 85-Zoll-Mini-LED-Fernseher bietet eine revolutionäre Bildperformance, ein ultradünnes Design und ein beeindruckendes Audioerlebnis in Kombination mit dem personalisierten Erlebnis von Google TV(TM).Der TCL X9 (X925 PRO) besitzt eine außergewöhnliche 8K-Display-Auflösung mit über 33 Millionen Pixeln für eine brillante Klarheit, die viermal so scharf ist wie bei 4K-Fernsehern. Der TCL X9 (X925 PRO) beeindruckt nicht nur durch seine Display-Performance, sondern auch durch ein außergewöhnliches Hörerlebnis mit leistungsstarken, von Onkyo abgestimmten Treibern, die eine erstklassige Klangbühne mit Dolby Atmos® 3D-Audioverarbeitung für einen raumfüllenden Sound schaffen.Der mit dem CES Innovation Award ausgezeichnete Sweeva 6500 ist das Flaggschiff unter den Roboterstaubsaugern von TCL. Er nutzt die LiDAR-Navigationstechnologie, um Ihr gesamtes Haus abzubilden und in engen Reihen zu reinigen, damit er keine Stelle übersieht. Mit UVC-LED-Technologie sterilisiert er Ihren Boden während des Kehrens und tötet Bakterien und Viren ab, um einen weiteren Schutzschild zu schaffen.Informationen zu TCL ElectronicsTCL Electronics (1070.HK) ist ein schnell wachsendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik und ein führender Anbieter in der globalen TV-Branche. Es wurde 1981 gegründet und ist heute auf über 160 Märkten weltweit tätig. TCL hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert, die von Fernsehern, Audio- und Smart-Home-Produkten reichen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1685706/image_1.jpgPressekontakt:Siyang Wang /Mason ZhongTCL Global+86 755 33311656pr@tcl.comOriginal-Content von: TCL, übermittelt durch news aktuell