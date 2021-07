TCG Digital bestellt Mikael Hagstroem und Wolf Lichtenstein in das Führungsteam

New York (ots/PRNewswire) - TCG Digital, das führende Technologie-Beratungs- und Lösungsunternehmen der Chatterjee Group (TCG), gab die Ernennung von zwei neuen Mitgliedern in sein Führungsteam bekannt. Im Rahmen einer kürzlich abgehaltenen Vorstandssitzung beschloss das Gremium, Mikael Hagstroem als Executive Chairman to the Board und Wolf Lichtenstein als President - Europa aufzunehmen.Dr. Purnendu Chatterjee, Chief Mentor und Gründungsvorsitzender der Chatterjee Group, sagte: "Die Aufnahme dieser weltweit anerkannten und angesehenen Führungskräfte in unser Team ist ein bedeutender Schritt für TCG Digital. Sie werden einen immensen Wert für die Organisation darstellen und eine wichtige Rolle dabei spielen, unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten. Ich fühle mich geehrt, Mikael und Wolf in der TCG-Familie begrüßen zu dürfen und freue mich auf das, was wir gemeinsam erreichen können."Mikael bringt fast 30 Jahre Erfahrung als Führungskraft in der digitalen Transformation zu TCG Digital mit. Derzeit ist er CEO von LabVantage Solutions Inc., einem Anbieter von Laborinformatiklösungen und -dienstleistungen, und einer Konzerngesellschaft der Chatterjee Group. Zuvor hatte er die Positionen des EVP bei SAS und des President bei SAS International inne. Anschließend war er als Partner bei McKinsey & Company und als COO bei McKinsey Analytics tätig. Vor LabVantage war er CEO und President bei MetricStream. Er ist eine renommierte Führungspersönlichkeit und ein versierter Stratege in den Bereichen Analytik, digitale Transformation und KI; Mikael ist derzeit Mitglied des Board of Advisors des AI Forum. Außerdem war er Vorstandsmitglied des Atlantic Council und Mitglied des Executive Committee des U.S. Council for International Business.Wolf bringt fast 20 Jahre Erfahrung mit und ist als President - Europe bei TCG Digital eingestiegen. Zuletzt war er bei C3.ai als Leiter des Bereichs EMEA tätig. Er hat zwei Jahrzehnte in verschiedenen Führungspositionen bei McKinsey & Company und SAS verbracht. Unter seiner Führung stellte SAS immer wieder neue Rekorde bei Umsatz und Gewinn auf. Außerdem ist er ein begehrter Thought Leader. Er hat am Weltwirtschaftsforum in Davos, an der Münchner Sicherheitskonferenz und am World Business Dialogue 2015 an der Universität zu Köln teilgenommen.Der CEO von TCG Digital, Debdas Sen, kommentierte: "Wir freuen uns, Mikael Hagstroem und Wolf Lichtenstein bei TCG Digital begrüßen zu dürfen. Ihr Wissen und ihre Erfahrung in der Leitung verschiedener globaler Teams und im Aufbau erfolgreicher Analytik-Unternehmen werden TCG Digital enorm bereichern. Wir freuen uns auf ihre strategische Führung, während wir die digitale Transformation unserer Kunden weiter vorantreiben und uns bemühen, das nächste Paradigma zu erreichen."Informationen zu TCG DigitalTCG Digital ist das führende Unternehmen für Data Science, digitale Transformation und IT-Beratung von The Chatterjee Group (TCG), einem Multi-Milliarden-Dollar-Portfolio von Unternehmen mit Hauptsitz in New York. Durch den gezielten Einsatz von zwei Jahrzehnten tiefgreifender Branchenerfahrung, technologischem Fachwissen und agilen Softwareentwicklungs- und -bereitstellungsprozessen haben wir für unsere Kunden in verschiedenen Branchen einen erheblichen Mehrwert geschaffen.Pressekontakt:Sumeru Banerjeesumeru.banerjee@tcgdigital.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1424320/TCG_Digital_Logo.jpgOriginal-Content von: TCG Digital, übermittelt durch news aktuell