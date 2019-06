TCF: Da kann man verrückt werden!

Für die Aktie TCF stehen per 24.06.2019, 09:33 Uhr 19,88 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. TCF zählt zum Segment "Regionalbanken".

Unsere Analysten haben TCF nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der TCF-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 21,8 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (19,87 USD) deutlich darunter (Unterschied -8,85 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Sell" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (20,82 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,56 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der TCF-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Die TCF-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Hold"-Rating versehen.

2. Sentiment und Buzz: TCF lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Buy"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine positive Veränderung auf, was eine Einschätzung als "Buy"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für TCF in diesem Punkt die Einstufung: "Buy".

3. Analysteneinschätzung: TCF erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 5 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 4 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu TCF vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (26,6 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 33,87 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 19,87 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. TCF erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.