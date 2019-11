TBO entwickelt die Radio-Apps des SWR weiter / Berliner Agentur setzt sich im Pitch gegen zehn Mitbewerber durch

Berlin (ots) - Der Südwestrundfunk (SWR) hat die Neuentwicklung seiner Apps fürdie Radiowellen SWR1, SWR3, SWR4 und DASDING an die Digitalagentur TBO vergeben.Geplant sind neue Funktionen wie das Vor- und Zurückspulen im Radioprogrammsowie das Skippen in alternative Musiktitel.Die Berliner setzten sich in einem mehrstufigen Ausschreibungsverfahren gegenzehn Konkurrenten mit Audio- und Streaming-Erfahrungen erfolgreich durch. DerRelease ist für Anfang 2020 geplant. Neben der Vergabe der Initialentwicklungder iOS- und Android-Apps für Smartphones und Tablets ist im Anschluss einelangfristige Zusammenarbeit zwischen TBO und dem SWR als zweitgrößte ARD-Anstaltgeplant.Christian Hufnagel, Programmdirektion Kultur, Wissen, Junge Formate (SWR), sagt:"Wir freuen uns, mit TBO einen Partner gefunden zu haben, der unsereerarbeiteten Innovationen und unsere Visionen eines zukunftsfähigenRadio-Erlebnisses zuverlässig umsetzt."Ruslan Krohn, Gründer und Geschäftsführer von TBO, sagt: "Wir sind stolz undglücklich, dass wir gemeinsam mit dem SWR diese erfolgreichen und innovativenRadiomarken im App-Bereich neu aufsetzen können. Durch unsere jahrelangenErfahrungen im Radio- und Audio-Streaming-Bereich sind wir der ideale Partnerfür den SWR und freuen uns auf die Zusammenarbeit."Der SWR versorgt mit den Bundesländern Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz einSendegebiet, in dem knapp 15 Millionen Menschen leben. Allein dieHörfunkprogramme des SWR erreichen täglich rund sieben Millionen Hörerinnen undHörer.Über TBODie inhabergeführte Digitalagentur TBO konzipiert und entwickelt Mobile-, Voice-und Web-Applikationen für große Medienmarken, Kunst-, Kultur- undWissenschaftsinstitutionen. Mit den von TBO entwickelten Digitalproduktenerreicht die Berliner Agentur aktuell über 10 Millionen Menschen am Tag. Jeder8. Deutsche hat eine von TBO entwickelte App auf seinem Smartphone.TBO belegte 2017, 2018 und 2019 im kress-Ranking Platz 3 der wichtigstenDigitalagenturen Deutschlands.Pressekontakt:TBO INTERACTIVE GmbH & Co. KGBianca StrasserGenthiner Str. 810785 Berlin+49 160 9555 27 91Original-Content von: TBO Interactive GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell