TBF: Nachhaltiges Anleihemanagement durch marktunabhängige Zusatzerträge

Ein fester Bestandteil in jedem Portfolio und aktuell dennoch so unbeliebt wie nie zu vor – Anleihen. Diese Assetklasse gehört zu Recht in jedes Portfolio und sollte aus Diversifikationsgründen auch immer ein Baustein sein. Jedoch macht eine Investition im aktuellen Niedrigzinsumfeld nur wenig Spaß. TBF schafft es dennoch nachhaltig einen konstanten Mehrwert und eine stabile Ausschüttungsrendite zu erzielen. Der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung