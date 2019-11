TBD Media startet Velux-Initiative um die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung

London (ots/PRNewswire) - 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung(SDGs) der Vereinten Nationen sind ein Entwurf, um verschiedeneGruppen - von Unternehmen bis hin zu Regierungen - in eine positiveZukunft zu leiten. Bei 17 verschiedenen integrierten Zielen, muss beiBedarf eine Klärung der individuellen Ziele angeboten und dieErreichung der Ziele gefeiert werden.TBD Media stellt Unternehmen wie den dänischen Innenausbauer VELUXGroup in ihrem Beitrag zu den SDGs vor, wobei der Schwerpunkt aufNummer 3 liegt: 'Gesundes Leben für alle' (https://www.17sustainabledevelopmentgoals.org/good-health-and-well-being-3/). DieZielsetzung,'ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters zugewährleisten und ihr Wohlergehen zu fördern' ist von kritischerBedeutung.VELUX arbeitet auf dieses Ziel hin, indem es wissenschaftlichuntersucht, wie sich ein Raumklima auf die Gesundheit der Menschen imInneren auswirkt. Mit ihrem forschungsbasierten Bericht - HealthyHomes Barometer(https://www.velux.com/health/healthy-homes-barometer-2019) - Sieheben die Auswirkungen eines "ungesunden" Innenraums hervor undzeigen in diesem Jahr, wie die Gesundheit von Kindern durch Faktorenwie Schimmel, Dunkelheit, Feuchtigkeit oder übermäßigen Lärm negativbeeinflusst werden kann. Neben der Verbreitung des Bewusstseins fürdas Problem bietet das Unternehmen auch Lösungen, die das Raumklimamit mehr Tageslicht und frischer Luft versorgen. "Es sollte einGrundrecht sein, dass die in Innenräumen verbrachte Zeit nichtunserer Gesundheit und unserem Wohlbefinden schadet", sagt IngridReumert von der VELUX Group. Es ist dieser Fokus auf die Gesundheitin einem oft übersehenen Klima, der beweist, dass VELUX sich den SDGsverpflichtet fühlt und sich insbesondere für die Verbesserung vonGesundheit und Wohlbefinden einsetzt.Das dritte SDG ist unglaublich relevant für die Gesellschaft; guteGesundheit und Wohlbefinden sind entscheidend für das Leben einesMenschen, und Unternehmen wie die VELUX Group leisten durch ihrenwissenschaftlichen Fokus und ihrer Aufmerksamkeit für Detailsentscheidende Beiträge zu den SDGs und zur Verbesserung derGesellschaft. TBD Media ist stolz darauf, an der Sensibilisierung fürsolche Unternehmen und ihre Beiträge beteiligt zu sein.Pressekontakt:Mark RaganTBD Media GroupGlobal Head of MarketingTel.: +44-(0)203-865-9433Yvette RoperVELUXMedia Relations ManagerGlobal CommunicationsSustainability & Public AffairsTel.: +45-45174663Original-Content von: TBD Media, übermittelt durch news aktuell