TBD Media startet Kampagne für nachhaltige Entwicklungsziele

London (ots/PRNewswire) - 2015 haben die Staats- undRegierungschefs der Vereinten Nationen im Rahmen der Agenda 2030 füreine nachhaltige Entwicklung die "17 Sustainable Development Goals"(17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, 17 SDG) verabschiedet. DieseZiele wurden konzipiert, um den verschiedenen Ländern dabei zuhelfen, ihre Ziele strategisch zu gestalten und Initiativen in Gangzu setzen, um Ungleichheiten zu beenden und dem Klimawandelentgegenzuwirken.In den Jahren danach haben viele Länder dies getan. Aber dievielleicht interessanteste Aufnahme der 17 SDG fand im privatenSektor statt. Laut einem PWC-Bericht, der 2018 veröffentlicht wurde,beziehen sich 72 % der Unternehmen in ihren Jahresberichten[1] aufdie SDG. 50 % von ihnen haben vorrangige SDG identifiziert und damitbegonnen, Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele bis 2030 in ihreStrategien aufzunehmen.Es ist also klar, dass Unternehmen auf breiter Ebene mit den SDGarbeiten, und viele sind bestrebt, sie weiterhin in ihreGeschäftstätigkeit einzubetten.Für diejenigen, die ihr Handeln noch nicht vollständig in Form vonStrategien festgelegt haben, ist ein kontinuierlicher undkonstruktiver Dialog im Gange, der den Unternehmen die Vorteile undwirtschaftlichen Chancen darlegt, die sich ergeben, wenn Unternehmensich für die Bewältigung der drängendsten Probleme engagieren. EineStudie von KPMG vom Februar 2018 stützt dies und stellt fest, dassweniger als jedes 10. Unternehmen geschäftliche Gründe für dasHandeln auf Grundlage der SDG angibt.[2]Die Studie erläutert die enormen Vorteile, die sich aus demVerständnis der SDG als Katalysator für Innovation undMarkttransformationen ergeben. Die Kommission für Unternehmen undnachhaltige Entwicklung schätzt, dass die SDG einen Markt im Wert vonmindestens 12 Billionen Dollar erschließen..[3]Die TBD Media Group freut sich, dass das Marktpotenzial für Gutesso hoch ist. Als Medienagentur, die sich auf pragmatischen,lösungsbasierten Journalismus konzentriert, weiß sie, dass es Bedarfnach einer offenen Plattform für Kommunikation gibt, die dasEngagement für positives Handeln von Organisationen auf der ganzenWelt fördert.Daher arbeitet die TBD Media Group mit einigen weltweit führendenOrganisationen - darunter Siemens, Coca Cola und Barclays - zusammen,um Unternehmen, Staatsregierungen und Einzelpersonen auf der ganzenWelt die Maßnahmen, die ergriffen werden können, und die positivenAuswirkungen, die sie für die Unternehmen und Gesellschaftgleichermaßen haben können, zu vermitteln.Der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung geben Geschichten einZuhause, die die Welt von heute und morgen prägen und es Unternehmen,Nichtregierungsorganisationen und Staatsregierungen ermöglichen, ihrEngagement für eine nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft zumAusdruck zu bringen und mit allen ihren Interessenvertretern einenoffenen, produktiven Dialog zu führen.Der "17 Sustainable Development Goals Hub" geht am 10. Septemberlive. Mehr über die Kampagne können Sie auf dieser Website erfahren:http://www.17sustainabledevelopmentgoals.org/[1]https://www.pwc.com/gx/en/sustainability/SDG/sdg-reporting-2018.pdf[2]https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/02/how-to-report-on-sdgs.pdf (https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/02/how-to-report-on-sdgs.pdf)[3]http://report.businesscommission.org/uploads/BetterBiz-BetterWorld.pdf (http://report.businesscommission.org/uploads/BetterBiz-BetterWorld.pdf)Pressekontakt:Mark Ragan,+44 (0) 203-865-9433,mark.ragan@thebusinessdebate.comOriginal-Content von: TBD Media Group, übermittelt durch news aktuell