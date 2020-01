TBD Media lanciert brandneuen Video-Hub für Davos 2020

London (ots/PRNewswire) - Die TBD Media Group freut sich, die Einführung ihresbrandneuen Video-Hubs, www.davosinterviews.com, bekanntzugeben. Der Hub wirdeine Reihe themenspezischer Video-Interviews mit Wirtschaftsführern aus allerWelt zeigen.Das Produktionsteam von TBD Media reiste hierzu ins schweizerische Davos, umsich mit prominenten Wirtschaftsführern zu treffen und Interviews zu jenen Ideenund Innovationen zu führen, die auf der globalen Agenda des diesjährigen Forumsganz oben stehen.Nach dem Erfolg der Kampagne in 2019 in erweitert TBD Media die diesjährigeAusgabe, um weitere herausragende Vertreter aus der Unternehmenswelt undÖffentlichkeit vorzustellen.Jedes Jahr treffen sich Führungskräfte aus dem öffentlichen und privaten Sektorin Davos, um über die Herausforderungen zu diskutieren, mit denen sich dieGesellschaft und Wirtschaft heute konfrontiert sind. Zudem wird mit derAusabeitung einer Roadmap begonnen, um eben jene Herausforderungen zuüberwinden. Dieses Jahr hat TBD Media eine exclusive Videokampagne gestartet, umder Welt einen Einblick in das Davos-Forum zu liefern. Das neu gestartete Hubfür Davos-2020-Interviews ist die Plattform für diese Debatte und die neueste ineiner Reihe maßgeschneiderter Videokampagnen der TBD Media Group. DieVideoproduktions- und Medienagentur reist hierfür um die Welt, um dieGeschichten zu erzählen, die die Welt von morgen prägen.Zu den Themen des diesjährigen Hub gehören unter anderem: Ökologie, Finanzen,Wirtschaft, Technologie, Gesellschaft, Geopolitik und Industrie. Die Welt stehtvor beispiellosen Veränderungen und Herausforderungen - Anpassungsfähigkeit,Agilität, Innovation und Liquidität sind keine optionalen Schlagwörter mehr, dieman einer "Über uns"-Seite anhängen kann, stattdessen müssen sie zu wichtigenAspekten einer jeden Unternehmensstruktur werden. Eine offene Debatte fördertdiese Qualitäten durch den Austausch von Ideen und die Verbindung vonInteressenvertretern aus aller Welt.Dies ist die vollständige Liste der Organisationen, die an der Initiative Davos2020 teilnehmen:Planetway Prometheum CaymanIslandsJumptuit Arrival BrownAdvisoryBetterUp Inc Jacobs Levy ArgentumEquity AssetManagement ManagementLEKOIL SMS Group GmbH The EsteéLauderCompaniesNobel Bayer AG L.E.K.Environmental ConsultingTechnologiesLuminator Resilient/City Terra FirmaTechnologyGroupLakeside Env Brummer & EcologCons Partners InternationalHenkel Risk Management JapanSolutions AirlinesDartmouth Katjesgreenfood GEA Group AGCollegeDie TBD Media Group hat Büros in London, Berlin, New York, Frankfurt, San Diegound Zypern, die von der Vision angetrieben werden, pragmatische Debatten und denAustausch von Ideen zu fördem. Ihre Inhalte werden über bekannte internationaleZeitungen verbreitet.Mehr Informationen zum Davos-2020-Kampagnen-Hub finden Sie hier:https://davosinterviews.com/Pressekontakt:Alexander Williams, Tel: +44(0)20-3553-3664E-Mail: a.williams@tbdmediagroup.com, London@tbdmediagroup.com,Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/136020/4503875OTS: TBD MediaOriginal-Content von: TBD Media, übermittelt durch news aktuell