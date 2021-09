TBD Media kehrt nach Davos zurück und fängt zum dritten Mal die Einsichten von Führungskräften aus aller Welt ein

London (ots/PRNewswire) -Internationale Mediengruppe stärkt ihren Ruf, Geschichten mit globaler Wirkung zu erzählen.Das international angesehene Team von TBD Media kehrt zum dritten Mal nach Davos, Schweiz, zurück, um die neueste Runde von Interviews mit prominenten Wirtschaftsführern zu führen.Führende Persönlichkeiten aus dem öffentlichen und privaten Sektor treffen sich alljährlich in Davos, um über die Herausforderungen zu diskutieren, vor denen Gesellschaft und Wirtschaft stehen, und um einen strategischen Plan für deren Bewältigung zu erstellen.TBD Media wird im Vorfeld des jährlichen Forums die einflussreichsten Persönlichkeiten aus der Wirtschaft und dem öffentlichen Leben interviewen, um exklusive Einblicke in die Themen zu gewinnen, die bei den Wirtschaftsführern dieser Welt ganz oben auf der Agenda stehen.Die Interviews werden auf der Website der Kampagne Davos 2022 www.davosinterviews.com präsentiert. Die Website wird regelmäßig mit Denkanstößen zu folgenden Themen aktualisiert: Wie können sich die Volkswirtschaften nach Covid wieder erholen, die anhaltende ungleiche Verteilung von Impfstoffen in der Welt, geopolitische Instabilität und die Klimakrise. Freuen Sie sich auf exklusive Beiträge zu den neuesten Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft, Ökologie, Finanzen, Technologie, Gesellschaft, Geopolitik und Industrie.Eine vollständige Liste der Organisationen, die an der Davos Interviews 2022 Initiative teilnehmen, wird vor der Veranstaltung veröffentlicht.Informationen zu TBD Media GroupTBD Media Group ist ein internationaler, zweckorientierter Medienentwickler, der Unternehmen, Organisationen und Regierungen dabei unterstützt, ihre Markengeschichten auf menschliche und direkte Weise zu erzählen. Erfahren Sie mehr unter https://www.tbdmediagroup.com/.Pressekontakt:Jenna-Leigh SoobramoneyMarketingleiterinTBD Media Groupj.soobramoney@tbdmediagroup.comVideo - https://mma.prnewswire.com/media/1626706/TBD_Media_Group.mp4Original-Content von: TBD Media, übermittelt durch news aktuell