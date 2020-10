TBD Media Group zeigt, wie die führenden Innovatoren ihre Branchen transformieren

London (ots/PRNewswire) - Im Zuge des technologischen Fortschritts bauen Global Thought Leaders Organisationen auf, die es schaffen, mit neuen Methoden und Genialität etwas zu bewegen.Die neuste Kampagne der TBD Media Group, Global Thought Leaders, verrät, warum Menschen immer noch im Mittelpunkt der ganz großen Business- Erfolgsgeschichten stehen und zeigt auf, wie intelligente Unternehmen Technologie nutzen, um die Bedürfnisse der Zukunft zu entdecken und zu erfüllen.Die Führungskräfte der innovativsten Unternehmen von heute sagen, dass neben der Technologie das Wissen und die Fähigkeiten der Menschen nach wie vor entscheidend für den Erfolg sind.Die Global Thought Leaders-Kampagne von TBD Media gewährt Einblick in den abwechslungsreichen Alltag verschiedenster Unternehmen. Wir machen unter anderem die Bekanntschaft von Pädagogen, die den Mangel an digitalen Fachkräften beheben, indem sie Kindern bei Logiscool Kodiersprachen beibringen. Wir lernen außerdem den bekannten Automobilexperten Pratt Miller kennen, der Trends nutzt, um neue Lösungen zu entwickeln und eine Vorreiterrolle für Veränderungen zu übernehmen. Des Weiteren treffen wir den weltweit führenden Schulungsexperten im Hotel- und Gaststättengewerbe EHL Group, der die nächste Generation von Führungskräften im Hotel- und Gaststättengewerbe und in der Freizeitbranche hervorbringt und tauchen ebenfalls in die Welt von Optimarin ein; einer Firma, die Reedereien dabei hilft, das Meeresleben und das Meer - die wertvollste Ressource unseres Planeten - zu schützen.In inspirierenden Dokumentarfilmen über die einzelnen Unternehmen wird gezeigt, wie Menschen Technologie einsetzen, um die Wirtschaft von morgen mit neuen Augen zu sehen und wie die Aktionen von heute eine bessere Zukunft schaffen.Paolo Emilio Zanini, CEO der TBD Media Group, meint dazu: "Vordenker aus der Wirtschaft befinden sich in einer einzigartigen Position, um ihre Ideen noch heute in die Tat umzusetzen. Die Menschen, die Unternehmen führen, gestalten auch das zukünftige Leben auf diesem Planeten - nicht nur ihr eigenes Finanzergebnis.Unternehmen, die in der Kampagne begleitet werden:EHL Holdings - https://www.ehl.edu/Logiscool - https://www.logiscool.com/en/Optimarin - https://optimarin.com/Pratt Miller - https://www.prattmiller.com/Die Kampagne ist zu sehen unter https://www.globalthoughtleaders.org/Hinweise an die Redaktion:Informationen zu Global Thought LeadersDas Global Thought Leaders-Projekt zeigt, wie Unternehmen heute die Welt von morgen gestalten. Von der digitalen Transformation bis hin zur Innovation in der Industrie - diese intelligente und lehrreiche Dokumentarfilmreihe informiert die Unternehmer weltweit darüber, wie Innovation für Transformation und Wachstum genutzt werden kann. Unternehmen, die sich beteiligen möchten, wenden sich bitte an info@tbdmediagroup.com (file:///d:/Users/ryan.collett/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/F73A6IM7/mailto:info@tbdmediagroup.com).Informationen zu TBD Media GroupTBD Media Group ist eine weltweit agierende Mediengruppe, die Unternehmen, Organisationen und Regierungen dabei unterstützt, ihre Markenbotschaft auf menschliche und direkte Weise zu vermitteln.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1308822/Global_Thought_Leaders_Promo.jpgVideo - https://mma.prnewswire.com/media/1311127/TBD_Media_Group__Global_Thought_Leaders.mp4Pressekontakt:Marie EllisMarketing DirectorTBD Media Group+44 (0)20 3553 3664m.ellis@tbdmediagroup.comOriginal-Content von: TBD Media, übermittelt durch news aktuell