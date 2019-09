TBD Group Startet Davos-2020-Kampagne

London (ots/PRNewswire) - Wir von der TBD Media Group freuen unsdarauf, Davos 2020 zu starten, eine Kampagne für die breite Palettevon Experten und Entscheidungsträgern aus der ganzen Welt, die an demdiesjährigen Weltwirtschaftsforum teilnehmen.Nach dem Erfolg der letztjährigen Kampagne, bei der sichUnternehmen mit den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltigeEntwicklung abstimmten, werden wir in diesem Jahr im prachtvollenHotel Intercontinental Davos Interviews mit prominentenPersönlichkeiten von großen Unternehmen und mit führenden globalenExperten Interviews durchführen, die uns einen ehrlichen Einblick inihre Meinungen und Vorstellungen über das aktuelle Wirtschaftsklimaund das Thema des diesjährigen Gipfels geben werden.Diese Zeit, in der alle Augen auf Klimawandel und Nachhaltigkeitgerichtet sind, ist beispiellos in der Wirtschaftswelt. Die globaleUmfrage von McKinsey im Juni ergab: "Der Anteil der Befragten, dieüber aktuelle Verschlechterungen der globalen Wirtschaftslageberichten, war so groß wie seit mehreren Jahren nicht mehr, und ihreErwartungen für die nächsten sechs Monate sind auch nicht positiver (https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/economic-conditions-snapshot-june-2019-mckinsey-global-survey-results)."Innovation in großem Maßstab ist dringenderforderlich.Aber das derzeitige Klima gibt Hoffnung und viele Organisationensind sich ihrer Verantwortung gegenüber der Umwelt und derGesellschaft bewusst. Der Wunsch nimmt zu, auf sinnvolle Weisepositive Veränderungen auf globaler Ebene herbeizuführen, undangesichts so vieler wichtiger relevanter Themen ist dies einhervorragender Zeitpunkt für Menschen, eine Stimme und eine Plattformfür ihren Input zu haben; in dieser Zeit hoher Erwartungen ist eswichtig, dass neue Führungspersönlichkeiten auf die Bildflächetreten.Die Kampagne der TBD Media Group für Davos 2020 wird sich aufFührungskräfte konzentrieren, wie sie den Markt und die Gesellschaftinnovieren und zu einer positiven Kraft in der Welt werden. Dies isteine exklusive Kampagne, die all jenen offensteht, die sich aktiv füreinen positiven Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft einsetzen, undsie wird in der Woche vor dem diesjährigen Weltwirtschaftsforumdurchgeführt.Das Forum wurde 1971 gegründet und findet jährlich in Davos,Schweiz, statt - eine anregende Plattform für hochkarätigePersönlichkeiten wie Weltmarktführer, Akademiker, Experten und Leiterberühmter Konzerne, wo man über das aktuelle Klima diskutieren undgemeinsam positive, pragmatische und tragfähige wirtschaftlicheLösungen finden kann, die weltweit weitreichende Vorteile bieten. Imvergangenen Jahr hatte das Weltwirtschaftsforum großen Erfolg bei derDiskussion über die Globalisierung in der modernen Welt, an derPersönlichkeiten wie dem UN-Generalsekretär Antonio Guterres, dem CEOvon Microsoft Satya Nadella und Sir David Attenborough teilnahmen.Das Forum ist einzigartig in Bezug auf die Prominenz, Seriosität undQualität des Wissens seiner Teilnehmer, die weltweit Beifall finden.Die im Rahmen dieser Kampagne zusammengestellten Inhalte werden imJanuar 2020 in Zusammenarbeit mit einer multinationalen großenNachrichtenagentur während des Forums ausgestrahlt, um den VerfahrenKontext und Transparenz zu geben.Die TBD Media Group ist ein führendes, zielorientiertesMedienunternehmen mit Sitzen in London, München, San Diego und Zypernund mit über 100 Mitarbeitern. Es verfolgt die Mission, prominentenEntscheidungsträgern eine Plattform zu bieten, auf der sie ihre Zieleerläutern und ihre Geschichte erzählen können.Pressekontakt:Chris NewcombeTel.: +44(0)203-865-6092Original-Content von: TBD Media Group, übermittelt durch news aktuell